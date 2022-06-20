الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تحمّل حكومة باشور مسؤولية استهداف المناضل فرهاد شبلي

استهدفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، الجمعة الماضية، سيارة في قضاء كلارا في السليمانية، أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر >

كان من بين الشهداء، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي الذي كان في زيارة لمدينة السليمانية لإجراء بعض الفحوصات الطبية والعلاج.

وأثار الاستهداف تنديداً واسعاً بوحشية دولة الاحتلال التركي وصمت حكومتي هولير وبغداد.

حيث أشارت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات إلى أن الاحتلال التركي غير مبالٍ بالأعراف الدولية والسيادات الوطنية للدول المجاورة.

وجاء ذلك خلال بيان ألقي اليوم الإثنين؛ بحضور العشرات من أعضاء وإداريين في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات؛ وذلك أمام مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني.

وقرأت البيان الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في الإقليم مروة دريعي باللغة العربية؛ ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإقليم، نهاد أحمد باللغة الكردية.

جاء في البيان: "استمراراً وتكريساً لسياسة الإرهاب العابر للحدود، تعاود دولة الاحتلال التركي استهداف المواطنين الآمنين عبر مسيّراتها غير مبالية بالأعراف الدولية والسيادات الوطنية للدول المجاورة. فها هي تستهدف السياسي فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور والذي كان هناك لتلقي العلاج، ضاربة عرض الحائط سيادة العراق أولاً وسيادة باشور".

حمّل البيان" حكومة إقليم كردستان مسؤولية حماية الوافدين إلى أراضيها كما نحمل الدول الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، حيث أنّ الإدارة الذاتية التزمت من جانبها بوقف إطلاق النار إلا أنّ الدولة التركية لا تلتزم بالاتفاقيات وليست في وارد الحفاظ على السلم الأهلي والإقليمي محاولة بذلك زعزعة استقرار شمال وشرق سوريا لإعادة إحياء (داعش) ذراعها الإرهابي".

طالب البيان " العالم الحر والمؤسسات الحقوقية وهيئة الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاقيات وقف إطلاق النار بوضع حد لانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي؛ لإفساح المجال لتأسيس أرضية لهزيمة داعش.

المجد للشهداء، الخزي والعار للخونة والاحتلال، عاشت أخوة الشعوب".

(ز س/د)

ANHA