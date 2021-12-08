الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية هجمات المسيّرات التركية

واستهدفت يوم أمس طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، ما أدى إلى استشهاده وإصابة ولديه اللذين كانا برفقته في ناحية خانسور التابعة لشنكال.

وأدلي بالبيان أمام مبنى مجلس الهيئة التنفيذية في إقليم الفرات بمدينة كوباني بحضور العشرات من إداريي وأعضاء الإدارة، باللغة الكردية الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في إقليم الفرات، نسرين كنعان.

وقال البيان إن هدف دولة الاحتلال التركي من هذا الهجوم، ارتكاب المجازر بحق شعب شنكال الذي بنى نفسه من جديد إلى جانب تأسيس إدارتهم الذاتية، وزرع الخوف في نفوس الأهالي وزعزعة أمن المنطقة، لتسهيل عودة مرتزقة داعش الذين ارتكبوا المجازر بحق الإيزيدين في شنكال عام 2014.

وأشار البيان إلى "أن تركيا تشن الهجمات أمام أنظار العالم أجمع دون أن تكون لهم أي ردة فعل أو موقف حيال تلك الهجمات والانتهاكات التركية".

وأكد البيان "أن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الهجمات والانتهاكات التركية المستمرة في المنطقة وتطالب كافة المنظمات الحقوقية بإبداء موقف صارم تجاه تلك الهجمات.

وتقدم البيان بالعزاء لذوي الشهيد، مروان بدل، وأكد أن تلك الهجمات لن تنال من إرادة شعوب المنطقة.

وكان الطيران المسيّر التركي قد استهدف في الـ 20 والـ 23 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سيارتين في مدينة كوباني أدى إلى استشهاد 5 مواطنين. كما استهدف سيارة مدنية في حي الهلالية بمدينة قامشلو في 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أدى إلى استشهاد 3 المناضل يوسف كلو وحفيديه محمد و مظلوم.

(م ع/ د)

ANHA