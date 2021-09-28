الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تفرض حظرًا جزئيًّا لمواجهة انتشار فيروس كورونا

ويبدأ الحظر بحسب تعميم الإدارة الذاتية، من يوم الخميس المقبل30 أيلول/ سبتمبر الجاري، ولغاية يوم الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت الإدارة في التعميم "بحسب تقارير هيئة الصحة التي تفيد بانتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة متسارعة وزيادة حالات الإصابات اليومية وبناءً على اجتماع خلية أزمة كورونا في إقليم الفرات تقرر ما يلي:

ـ تمنع كافة التجمعات (الأفراح - خيم التعزية – المسيرات – الاجتماعات – المؤتمرات...الخ)

ـ تغلق الفعاليات التجارية والصناعية من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا.

يبقى عمل مؤسسات الإدارة الذاتية كما هو مع أخذ التدابير اللازمة (التعقيم - كمامات - المحافظة على مسافة الأمان)

تبقى العملية التعليمية سارية مع أخذ التدابير".

)ج ع/ج)

ANHA