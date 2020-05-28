الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تبدأ باستلام محصول القمح من المزارعين

وافتتحت مراكز الاستلام، صباح اليوم، أبوابها أمام المزارعين لاستلام محصول القمح منهم بدءاً من الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم.

وتستلم الإدارة الذاتية القمح في إقليم الفرات في مركزي "الجلبية" و"روفي"، التابعين لمقاطعة كوباني.

وأوضح الإداري في مركز الجلبية، جومرد مختار محمد أن القدرة الشرائية اليومية لديهم في المركز تبلغ 1200 طن.

هذا وكانت شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات قد أوضحت خلال تصريح لوكالتنا أمس، أنهم مستعدون لاستقبال 22 ألف طن من القمح في كل من مركزي "الجلبية وروفي" التابعين لإقليم الفرات.

أمّا عن الفائض الذي لن تستطيع شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات استلامه، والعائد لمزارعي الإقليم، تركت الشركة الحرية للمزارع لشحن محصوله إلى المنطقة التي يريدها, بحيث يمكن لمزارعي المنطقة الغربية في مقاطعة كوباني شحن محصولهم إلى منبج, بينما يشحن مزارعو جنوب صرين المحصول إلى صوامع الطبقة, في الوقت الذي يمكن فيه لمزارعي بلدة عين عيسى الشحن إلى الرقة.

وأشار جومرد مختار محمد إلى أن نسبة الشوائب في المحصول لهذا العام عالية جداً مقارنة بالأعوام السابقة.

هذا ويوجد في إقليم الفرات 5 مراكز للتخزين هي "روفي، الجلبية، عين عيسى، الشركراك، الدهليز" احتلت تركيا ومرتزقتها كل من مركزي "الشركراك، والدهليز" عقب عدوانها الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، فيما تعذر استلام المحصول في مركز عين عيسى بسبب تعرض المنطقة التي يقع فيها للقصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عدة مرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية حددت 20 مركزاً لاستلام محصول القمح، حيث يتم الاستقبال فيها "دكمة"، عدا مركز دير الزور الذي يكون فيها الاستلام "مشول".

(ج)

ANHA