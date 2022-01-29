الإدارة الذاتية في عفرين تجدد عهد المقاومة في ذكرى إعلانها الثامنة

يصادف اليوم 29 كانون الثاني، الذكرى السنوية الثامنة لإعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين، وبهذه المناسبة أصدرت الإدارة بياناً، أشارت فيه إلى أن مكونات روج آفا انتهجت الخط الثالث، المتمثل بالأمة الديمقراطية، بمعزل عن الصراع السلطوي الدموي في سوريا.

الإدارة قالت في بيانها "استطاعت الإدارة الذاتية ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الديمقراطية والكومينالية وتطوير البنية التحتية".

وجاء في البيان:

"مع اندلاع شرارة الثورة السورية وتطلع الشعب نحو التغيير ونبذ كل ما هو بعيد عن مصلحته، تحوّل المشهد إلى صراع من أجل السلطة وتقسيم المصالح بين الدول الإقليمية والدولية وبعيداً كل البعد عن المجتمع ومصلحته في التغيير الديمقراطي البنّاء، إلى جانب إصرار النظام السوري على نهجه الأمني والتعنّت الرافض للتغيير، والمماطلة في اتخاذ خطوات فاعلة نحو الحل السوري.

نتيجة لذلك، ارتأت مكونات روج آفا من الكرد والعرب والسريان... اتخاذ خطوات بمعزل عن الصراع السلطوي الدموي، بانتهاج الخط الثالث المتمثل في الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وخط حرية المرأة؛ انطلاقاً من الموزاييك الثقافي والاجتماعي والتاريخي المعاش".

وعن ضرورة الإعلان عن الإدارة الذاتية، تابع البيان "ولمّا كانت الإدارة الذاتية هي العقل الاجتماعي المرن المطابق للطبيعة الاجتماعية، وقديمة منذ قِدم الإنسان، وعلى اعتبار أن المجتمع لا يحيا بدون إدارة، فقد تم الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين في 29 / 1 / 2014، حيث استطاعت ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الديمقراطية والكومينالية وتطوير البنية التحتية".

البيان أضاف "إن ذهنية الدولة التركية التي هي ميراث التاريخ العثماني، واستياءها لسقوط داعش الذي كانت ترى فيه الأمل في إحياء الميثاق الملّي، أقدمت على احتلال عفرين؛ منتهكة القوانين الدولية والإنسانية، في ظل صمت دولي مريب، ومستخدمة الفصائل المسلحة الموالية لها وغيرها من فلول داعش والتنظيمات التكفيرية أدواتٍ لحربها الظالمة على عفرين وشعبها الذي جابههم بمقاومة تاريخية في أشرس معركة عسكرية، سطّر فيها أبناؤه وبناته أروع الملاحم البطولية أمثال (بارين، أفيستا، أيلام).

والآن، وبعد التهجير القسري إلى مناطق الشهباء، استطاعت الإدارة الذاتية، بفضل تكاتف وتلاحم أبناء عفرين والشهباء بكل مكوناتهم وأطيافهم أن تستمر وتصعّد من النضال والمقاومة".

بيان الإدارة الذاتية لعفرين تحدث عن هجوم سجن الصناعة، وأكد أنه استمرار من الدولة التركية لإحياء داعش وجاء فيه "ما حدث في سجن الصناعة في غويران بالحسكة خير مثال على الفوبيا التركية، وعدائها للاستقرار الذي تنعم به شعوب شمال وشرق سوريا".

الإدارة الذاتية في عفرين في ختام بيانها، وفي ذكرى إعلانها الثامنة، جددت العهد على مواصلة النضال والمقاومة مع الشعب حتى تحرير عفرين.

"بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لإعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين، نجدد عهدنا أمام الشهداء وإصرارنا على تصعيد وتيرة النضال والمقاومة مع الشعب حتى تحرير عفرين أرض الزيتون والسلام وباقي مناطق الشهباء".

عاشت مقاومة عفرين والشهباء

عاشت أخوة الشعوب

المجد والخلود للشهداء".

(سـ)