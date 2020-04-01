الإدارة الذاتية بإقليم الفرات تصدر تعميما بتغريم المخالفين لقرار حظر التجوال

وأصدرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تعميما اليوم تضمن إجراءات عدة لتسهيل تطبيق قرار حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ منذ الـ23 من آذار/مارس المنصرم، وذلك تجنبا لدخول فيروس كورونا إلى مناطق الإدارة.

وقالت الإدارة في تعميمها "كل محل أو متجر غير مستثنى من قرار الحظر يغرم بمبلغ 10000 ليرة سورية، وتضاعف الغرامة المالية في حال تكرار المخالفة مع تشميع المحل بالشمع الأحمر طيلة فترة الحظر".

وفيما يخص المركبات التي تخالف قرار الحظر، أوضحت الإدارة بأن "كل مركبة أو آلية(سيارات، دراجة نارية...الخ) غير مستثناة من قرار الحظر تغرم بمبلغ 5000 ليرة سورية ويتم مضاعفة المبلغ وحجز المركبة في حال تكرار المخالفة".

وأشارت الإدارة في التعميم بأنها اتخذت هذه الإجراءات "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحرصا على سلامة المواطنين من انتشار جائحة كورونا".

ويأتي هذا بعد أن شهدت مدينة كوباني في الأيام الأخيرة خروقات كثيرة لقرار حظر التجوال، في وقت تشهد فيه دول العالم انتشارا سريعا لفيروس كورونا، لكن لم تسجل أية إصابة في مناطق شمال وشرق سوريا حتى الآن.

(ج)

ANHA