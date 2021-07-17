الإدارة الذاتية الديمقراطية تكرم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية

ونظمت مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في مقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة بناحية عامودا، شمال سوريا، بمشاركة عوائل الطلبة.

والمميز في الحفل التكريمي أن أغلب المتفوقين في الشهادة الثانوية الذين حصلوا على درجات عالية هم من الشابات.

وبلغت نسبة النجاح في إقليم الجزيرة ٦٣%، حيث حصلت نوفين أكرم على المرتبة الأولى على مستوى إقليم الجزيرة بمعدل 653 في الفرع الأدبي، فيما حصلت مروى زريق على المرتبة الأولى على مدينة الحسكة، تلتها آية أحمد في المرتبة الثانية على مستوى مدينة الحسكة، وياسمين جمال الثانية على مستوى مقاطعة قامشلو.

وفي الفرع العلمي حازت هلز شويش على المرتبة الأولى على مستوى الإقليم، تلتها رواد عمر في المرتبة الثانية، وماجد عبدو وجميلة بشار حصلوا على المرتبة الثانية على مستوى مدينة الحسكة.

أما الأوائل المتفوقون على أقسامهم في الثانويات المهنية فهم علي أحمد وهو طالب في قسم الميكانيك، زينب طه الطالبة في قسم أسس الالكترون، وعبير شريف الطالبة في قسم الحاسوب، وبيريفان خالد الطالبة في قسم الكهرباء.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة طلعت يونس قال خلال كلمة ألقاها في الحفل التكريمي، بالفعل كانت تجربة ناجحة رغم أنها المرة الأولى التي يتقدم فيها الطلبة لامتحانات الشهادة الثانوية، ونتائجها كانت ناجحة.

وخاطب يونس الطلبة بأن هناك مهاماً كبيرة تقع على عاتقهم في المستقبل لخدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وقال "أثبتم للجميع أن العملية التربوية تسير بخطى ناجحة في شمال سوريا رغم الهجمة الكبيرة التي تستهدف واقع التعليم في مناطقنا".

وأكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي طلعت يونس أنهم كإدارة ذاتية سيدعمون المتفوقين مادياً ومعنوياً حتى استكمال دراستهم.

وبعد الانتهاء من الكلمات كرمت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة الطلبة الأوائل المتفوقين بشهادات تقديرية، وهنأتهم على نجاحهم وتمنت لهم الأفضل في المستقبل.

نسير على خطى جلادت بدرخان

إلى ذلك قالت الطالبة نوفين علي الحائزة على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي على مستوى إقليم الجزيرة في لقاء مع وكالتنا: "ثورة روج آفا فتحت المجال لنا لنتعلم لغتنا الأم حرفاً بحرف حتى وصلنا إلى هذه المرحلة العالية".

وأضافت نوفين: "اليوم نسير على خطى مير جلادت بدرخان الذي قال أيها الكرد إما أن تتعلموا لغتكم الأم، أو لا تقولوا نحن كُرد"، وقالت "نتمنى ونأمل أن يتم الاعتراف بلغتنا الأم في القريب العاجل".

لا يمكنني وصف شعوري

أما زينب طه الطالبة في قسم الالكترون وحازت على المرتبة الأولى على قسمها فقالت : "رغم الصعوبات والضغوطات وانتشار فايروس كورونا استطعنا تنظيم وقتنا حتى حصلنا على هذه الدرجات العالية".

وتوجهت زينب بالشكر لمعلميها وللإدارة الذاتية على تكريمهم، وقالت: "لغتنا باتت تدرس في الجامعات والمعاهد وهذا شعور لا يمكنني وصفه".

(أس/ك)

ANHA