الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال: PDK حاول إدخال قواته إلى شنكال بحجة الدعاية الانتخابية 

أدلت الإدارة الذاتية في شنكال ببيان إلى الرأي العام، حول محاولة قوات الحزب الديمقراطي دخول شنكال.

وبحسب وكالة رو نيوز، فإن أعضاء مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، اجتمعوا، اليوم الأحد، في ناحية سنوني، وأدلوا ببيان حول الحادثة التي وقعت أمس السبت، وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس، مروان بدل.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الموقعة في 9 تشرين الأول 2020 بين حكومتي بغداد وهولير هي ضد إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال، منوهاً أنه بعد هذا الاتفاق زادت محاولات الحزب الديمقراطي للدخول إلى شنكال، لكن تم إحباطها.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي يسعى إلى جلب قواته إلى شنكال بحجة الدعاية الانتخابية، "حتى الآن لم يُمنع أحد من الدعاية الانتخابية في شنكال، وقد ظهرت هذه العرقلة يوم أمس في شنكال حيث قيل إنه تم إغلاق الطريق أمام وفد الحزب، والذي كان على جدول الأعمال قبل 20 يوماً. كما أرادوا إعادة أعضاء الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي إلى شنكال، والمسؤول عن هذا الفرع هو آشتي كوجر"، مبيناً أن "محاولات إعادة هذا الفرع كانت أيضاً جزءاً من الاتفاقية المناهضة لشنكال".

وتابع البيان "بصفتنا الإدارة الذاتية لشنكال لا نقبل هذه السياسة ضد الإيزيديين بأي شكل، وقبل أن تحاول قوات الحزب الديمقراطي دخول شنكال، اتصلنا بمسؤوليهم وحذرناهم من الدخول".

وأكد بيان الإدارة الذاتية أن الديمقراطي الكردستاني لم يستجب لتحذير الإدارة، واستخدم الانتخابات كذريعة وأراد دخول شنكال في الإطار القانوني وتحت غطاء الدعاية الانتخابية، ومن ثم تحويل المزارات والأضرحة الإيزيدية إلى ثكنات حزبية، مضيفاً بالقول:"إن وفداً من كبار رجال الدين الإيزيديين أرادوا في وقت سابق زيارة ضريح شرف الدين، لكن مسؤولي الحزب لم يسمحوا لهم بالزيارة، لكن بالنسبة لمسؤولي الفرع 17، فإن المزار هو مركز وقاعدة حزبية، كما أننا لم نقبل هذا وعارضناه بشدة".

ولفتت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال في بيانها أنه "إذا كانت العملية الانتخابية ستجرى بشكل ديمقراطي في كل مكان، فإننا نوضح أنه لا أحد يحترم الديمقراطية كما نفعل نحن، طالما أنهم لا يسمحون لأحزابنا الإيزيدية بالعمل هناك، فلن نسمح لهم أيضاً، لكن محاولة دخولهم إلى شنكال ليس لها علاقة بالحملة الانتخابية، لقد أرادوا فتح قواعدهم الحزبية هنا، كما كان عدد كبير من البيشمركه على استعداد للدخول إلى شنكال".

وحاولت يوم أمس السبت قوة كبيرة من مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت الدخول إلى شنكال، لكن الأهالي منعوا دخولهم.

(س ر)