الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة تجتمع مع أهالي جل آغا للاستماع لمطالبهم

وعُقد الاجتماع في صالة المركز الثقافي جنوب غرب ناحية جل آغا، وحضر الاجتماع العشرات من أبناء الناحية.

حضر الاجتماع الرئيس المشترك لهيئة الطاقة في إقليم الجزيرة زياد رستم، ونائبة هيئة التربية في إقليم الجزيرة سهيلة حامد، والرئيس المشترك للجنة البلديات سليمان خليل، ونائب هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة إبراهيم الحاصود.

بدأ الاجتماع بقراءة التقارير السنوية للهيئات في إقليم الجزيرة، ومن ثم استمع ممثلو الإدارة إلى مطالب الأهالي ومقترحاتهم في مجال تطوير عمل المؤسسات الخدمية، وأثنوا خلال مداخلاتهم على العمل الكبير الذي قامت به الإدارة الذاتية في مجال الحماية وتوفير الأمن والرعاية الصحية للمواطنين.

وطالب الأهالي بزيادة الاهتمام بالمجال الزراعي، وانتقدوا زيادة أسعار السماد خلال العام الحالي، كما أشاروا إلى ضرورة تحسين جودة المحروقات وتوفير مشاريع خدمية أكثر في القرى.

في نهاية الاجتماع، أكد ممثلو الإدارة الذاتية دراسة المطالب التي تقدم بها المجتمعون، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الإدارة الذاتية مع أبناء المنطقة؛ بهدف الاستماع إلى مطالبهم.

(آ)

ANHA