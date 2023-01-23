الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة تعزي أسر ضحايا انهيار مبنى الشيخ مقصود

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، بياناً كتابياً، اليوم الإثنين؛ قدمت فيه "التعازي لذوي الضحايا؛ نتيجة انهيار مبنى في حي شيخ مقصود بحلب، الذي راح ضحيته 15 شخصاً بينهم أطفال وعدد من الجرحى والمفقودين"

كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى "في هذه الحادثة المؤلمة التي زادت من معاناة شعبنا الصامد في الشيخ مقصود والشهباء؛ نتيجة التهجير القسري بعد احتلال عفرين والحصار المفروض عليهم من قبل النظام السوري، والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأهالي، وتقاعس المنظمات الإنسانية والدولية عن القيام بواجباتها الإنسانية".

وحيت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة "صمود ومقاومة شعبنا في مخيمات الشهباء والشيخ مقصود أمام سياسات الاحتلال والحصار، ونشاركهم الحزن بهذه الفاجعة ونؤكد استمرار نضالنا ومقاومتنا معاً حتى تحرير عفرين وكافة المناطق المحتلة والعودة الآمنة لأهلنا إلى ديارهم".

داعية كافة المنظمات الإنسانية والدولية للقيام بواجباتها الإنسانية، ودعت "النظام السوري للكف عن ممارساته التي تخدم أهداف الاحتلال التركي".

(س ر)