أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، خلال بيان في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، انتهاء الحملة التي أطلقتها مع مكونات إقليم الجزيرة باسم "معاً من أجل الإنسانية".

أدلي البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، الذي قال "نتيجة الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا والدمار الذي خلفه، والكارثة التي حلت بالمناطق السورية، ارتأت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بمشاركة كافة مكوناتها البدء بحملة "معاً من أجل الإنسانية"، كموقف إنساني لجمع التبرعات والمساعدات للمناطق المنكوبة".

وتابع قائلاً "حملة "معاً من أجل الإنسانية"، بدأت في الـ 9 من الشهر الجاري وانتهت في الـ 20 منه، وفي يوم ختام الحملة تم تجهيز 10 شاحنات تحوي "ألبسة، بطانيات، بالإضافة إلى مواد غذائية وحليب الأطفال".

وذكر أن قافلة "معاً من أجل الإنسانية" انطلقت باتجاه المناطق المنكوبة.

مطالباً "الجهات الأخرى بتسهيل مرور هذه المساعدات وفتح المعابر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق المنكوبة والمحتاجين لها في كافة المناطق المتضررة".

كما تقدم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، بالشكر لجميع مكونات الإقليم "لما أبدوه من روح الأخوة والمساعدة، وتقديم ما استطاعوا تقديمه وفق إمكانياتهم"، مضيفاً أنه كان "للمجالس والكومينات الدور الأكبر في هذه الحملة وجمع تبرعاتها".

يشار إلى أن الحملة هدفت إلى مساعدة المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 شباط الذي ضرب تركيا وتأثرت به مناطق واسعة من سوريا.

(ك آس ر)

ANHA