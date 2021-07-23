الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال تعقد مؤتمرها الرابع   

بعد تحضيرات مكثفة لعقد المؤتمر الرابع لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية-شنكال (MXDŞ)، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الرابع للمجلس في شنكال بمشاركة 250 عضو/ة من مختلف الشرائح في قضاء شنكال، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الإيزيديين من روسيا وأوروبا، وذلك تحت شعار "الإدارة الذاتية تمثل جسراً للوصول إلى الحرية".

كما ويحضر المؤتمر شخصيات مسيحية وشيعية كضيوف في المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة جميع مكونات شنكال، ويهدف المؤتمر في الدرجة الأولى إلى أن يكون شنكال نموذجاً لحل جميع الخلافات في المناطق العراقية الأخرى.

وكان أول مؤتمر للإدارة الذاتية قد عقد بعد فرمان 2014، واعتبره الإيزيديون رداً على المجازر التي تعرضوا له وتنظيم أنفسهم.

(سـ)