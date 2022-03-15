الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة تعلن بدء احتفالات نوروز لعام 2022

شارك في المؤتمر الصحفي كل من الرئاسة المشتركة للمجلسين التنفيذي والتشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، إلى جانب أعضاء من مجالس مقاطعة قامشلو والحسكة، ومؤتمر ستار، وسط ارتداء عدد منهم الزي الفلكلوري.

خلال المؤتمر الصحفي، أدلي ببيان إلى الرأي العام، قرئ باللغة الكردية من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس، وباللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمقاطعة الحسكة سمر عبدالله، أُعلِنَ خلاله عن برنامج احتفالات نوروز عام 2022.

فيما يلي نص البيان:

"يحل علينا هذا العام عيد نوروز الذي يبعث الأمل والتفاؤل ويؤجج روح المقاومة والإصرار على التقدم والبناء. عيد نوروز عيد الحرية والمقاومة نحتفل به هذه السنة بمزيد من الإصرار والعزيمة للمضي قدماً بروح مقاومة نوروز حتى تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية. عازمين على المقاومة حتى تحرير مناطقنا المحتلة في عفرين وسري كانيه وكري سبي وإنهاء الاحتلال والإرهاب والاستبداد في عموم سوريا والمنطقة.

نحتفل بنوروز هذا العام تحت شعار. بإرادة الشعوب سنجعل نوروز ٢٠٢٢ نوروز حرية القائد آبو.

نعلن اليوم عن بدء احتفالات نوروز لهذا العام بإشعال شعلة نوروز ونعلن برنامج الاحتفالات حيث ستنظم الاحتفالات في كل من النواحي التالية في إقليم الجزيرة (قامشلو، حسكة، عامودا، الدرباسية، تل تمر، تربه سبيه، كركي لكي، ديرك)، حيث يبدأ جميع الاحتفالات في الساعة العاشرة صباحاً وتستمر البرامج إلى الساعة الثالثة عصراً.

نبارك ونهنئ عموم شعبنا بمناسبة أعياد نوروز وندعو إلى المشاركة بفعالية لاحتفالات نوروز بروح نوروز المقاومة والحرية".

وبعدها تم إيقاد شعلة نوروز 2022 من قبل الحضور، أمام مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

(كروب/آ)

ANHA