الإدارة الذاتيّة لشنكال: استشهاد 9 مقاتلي ومقاتلات قسد خسارة كبيرة

عزت الإدارة الذاتيّة لشنكال عبر برقيّة عزاء، قوات سوريا الديمقراطية باستشهاد 9 من مقاتليها في حادثة سقوط مروحيتين في باشور (جنوب كردستان).

وجاء في نصّ البرقيّة، التي نشرت على معرفات الإدارة الرسمية:

"باسم الإدارة الذاتيّة لشنكال، نقدّم تعازينا لأسر الشهداء وقوات سوريا الديمقراطيّة وشعبنا في روج آفاي كردستان بأسره.

إنّ حادثةً كهذه وفي مثل هذه المرحلة، لهي حادثة أليمة بالنسبة لجميع الشعوب الداعية إلى الحريّة ولشعب شنكال. كما نعلم جميعاً، فقد وقف شعب روج آفا ومؤسسات الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا إلى جانبنا وضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن شعبنا منذ فرمان الـ 3 من آب 2014 وحتّى اليوم.

وقد تمكنّا بالنضال المشترك مع مؤسسات روج آفا وقواتها الدفاعيّة إلى حدّ ما من بناء تجربة روج آفا في شنكال. كما يتمّ بهذا النضال المشترك مع القوات الدفاعيّة في روج آفا تحرير نسائنا وأطفالنا الذين وقعوا في قبضة داعش وتمّ بيعهم في الأسواق نتيجة لخيانة 3 آب واحداً بواحد. وعلى الرغم من عدم بقاء أي منطقة تحت احتلال داعش ميدانيّاً، إلّا أنّ نضال قوات سوريا الديمقراطيّة لا يزال مستمرّاً حتّى اليوم لإنقاذ وتحرير نسائنا وأطفالنا.

استشهاد مقاتلي ومقاتلات وحدات مكافحة الإرهاب والقيادي فيها في هذا الوقت الذي يحيك فيه المحتلّون مخططاتهم ضدّ شعبنا ومنطقتنا، لهو خسارة كبيرة.

سنشارك شعبنا في روج آفا مصابهم وألمهم، أينما ناضلت الشعوب الداعية إلى الحريّة ستكون هناك تضحيات أيضاً. وعلى هذا الأساس، نتقدّم بتعازينا لأسر الشهداء والشعب الكردي بأسره ونؤكّد على تحقيق أحلام الشهداء وأمانيهم بالنضال المشترك".

(ر)