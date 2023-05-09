الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات تعلن الاستنفار لحماية المحاصيل

إعلان هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات، جاء خلال بيان، ألقاه الرئيس المشترك للهيئة فواز الأحمد، من أمام مقرها في مدينة كوباني.

وأكدت الهيئة في بيانها على جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها المحاصيل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من جنيها.

وأشارت إلى أنهم قاموا بتجهيز 23 آلية في إقليم الفرات، من جرارات وسيارات إطفاء وصهاريج المياه، وقالت: "لكن هذا ليس كافياً، على الجميع تحمل مسؤولياته وتوخّي الحذر".

يذكر أنه تم تشكيل لجنة استنفار الجهود لحماية الموسم الزراعي الحالي في إقليم الفرات في 5 نيسان/إبريل الماضي، وترأستها الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، ضمت جميع مجالس المقاطعات التابعة لإقليم الفرات.

(ن ك/د)

ANHA