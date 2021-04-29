الإدارة المدنية وجمعية اغاثية توزعان السلل الغذائية في الطبقة والشدادي

وبالتعاون والتنسيق مع مجلس الطبقة المدني الذي أعد لوائح المستفيدين من المعونات في وقت سابق؛ قدمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل 925 سلة غذائية على الأهالي، وتركز تقديم الحصص على الأسر الأشد فقرًا والأسر التي تعتمد في تأمين قوتها على العمل اليومي والذي تعطل بسبب الحظر.

وتتضمن كل حصة من السكر والزيت النباتي والأرز والبقوليات وغيرها.

وعن آلية التوزيع، أوضحت الرئيسة المشتركة للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ليلى محمد؛ أن التوزيع يتم عن طريق مجالس الأحياء ودور الشعب، حسب القوائم والإحصائيات للأسر المستفيدة، والتي أعدتها في وقت سابق ورفعتها إلى المجلس المدني، وتشرف اللجنة بشكل مباشر على عملية التوزيع.

وفي السياق ذاته بدأت جمعية إعادة الأمل الخيرية في الشدادي بتوزيع السلل الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة، في مبادرة هي الثانية من نوعها خلال شهر رمضان.

وتقدم الجمعية السلل لنحو 120 أسرة ممن تم إحصاؤها ضمن جداول الأسر المسجلة لدى مكتب الجمعية.

الإداري في جمعية الأمل الخيرية، ماجد الحسوني، قال لوكالتنا: "بعد الحصول على الترخيص من الإدارة الذاتية وافتتاح مكتب الجمعية في الشدادي منذ قرابة الشهرين، باشرنا العمل بشكل فعلي من خلال جمع التبرعات من أعضاء الجمعية والمتطوعين وشراء المواد اللازمة وضعها ضمن سلل خاصة لتوزع على من يحتاجها من أهلنا".

وأضاف الحسوني أن "حملة أهل الخير التي أطلقتها الجمعية تستهدف الأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة وريفها، حيث تم تجهيز ما يقارب الـ 120 سلة غذائية ستوزع على الأسر التي لم تستفد من الحملة التي أطلقت مع بداية شهر رمضان".

وأشار ماجد الحسوني إلى أن فكرة الجمعية جاءت بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة خصوصًا مع بدء تنفيذ قانون قيصر الذي انعكس سلبًا على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومن هنا جاءت فكرة افتتاح جمعية قوامها شباب المنطقة".

وأوضح الحسوني أن الجمعية تعمل ضمن الإمكانات المتاحة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة عدد أعضاء ومشتركي الجمعية، مناشدًا المنظمات الإنسانية لمساعدتهم للوصول إلى كافة الأسر المحتاجة.

يذكر أن الإدارة الذاتية مددت فترة الحظر الجزئي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا 7 أيام، ابتداء من يوم غد الجمعة الموافق 3 نيسان/ أبريل، ولغاية يوم الخميس الموافق 6 أيار/ مايو.

(ع ص / مـ)

ANHA