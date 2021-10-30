الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة تفرض حظراً كلياً للتجوال لمدة عشرة أيام

وجاء في نص القرار، الذي نشره الموقع الرسمي للإدارة المدنية لمنطقة الطبقة، " نظراً لانتشار وباء كورونا وازدياد حالات الإصابة والوفيات في موجتها الرابعة، وبناءً على مقترح لجنة الصحة في الطبقة، حيث أن اعداد الاصابات والوفيات المسجلة في ازدياد مستمر بشكل يومي، ولخطورة هذه المرحلة على سلامة الأخوة المواطنين ولمقتضيات المصلحة العامة التي تستدعي أخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وبسبب الانتشار السريع والخطير لهذا الوباء، قررت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنطقة الطبقة ما يلي:

يفرض حظر التجوال الكلي في كافة مناطق الادارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وريفها لمدة /١٠/ أيام ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الواقع 2.11.2021 ولغاية يوم الخميس 11.11.2021 ضمناً. يُمنع منعاً باتاً كافة التجمعات (الأفراح – خيم العزاء – الاجتماعات – الندوات – دور العبادة). إغلاق كافة (المدارس – المعاهد – الروضات) في الطبقة وريفها ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢/١١/٢٠٢١م. يُستثنى من الحظر (كافة المشافي – الصيدليات – المنظمات الإنسانية – الإعلاميين – الأفران – محطات بيع الوقود – حركة صهاريج نقل المحروقات وسيارات نقل البضائع). يُعلق العمل في كافة المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة المدنية لمنطقة الطبقة خلال فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قيل الإدارة المعينة. تقوم كافة المؤسسات الإعلامية بإرشاد وتوعية الإخوة المواطنين للأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية لحين الانتهاء من هذا الوباء. يتم تسهيل حركة الإخوة المزارعين والأيدي العاملة معهم أثناء فترة الحظر بالتنقل من وإلى مكان عملهم مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي. على كافة المواطنين الالتزام بالحظر وقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتأمين كافة المستلزمات المنزلية الضرورية لاستخدامها طيلة فترة الحظر قبل موعد تنفيذ هذا القرار. يتم إيقاف حركة السيارات والنقل الداخلي (سرفيس – تكسي) طيلة فترة الحظر تحت طائلة المسؤولية. يبلغ القرار من يلزم بتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٢١م.

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ANHA