الإدارة المدنية لمنبج تؤكد أن أهالي منبج في خندق واحد لصد الهجمات

شارك اليوم، أهالي مدينة منبج وريفها وأعضاء وعضوات الأحزاب السياسية، والمجالس، ومنظمات المجتمع المدني ومجلس منبج العسكري، وشيوخ ووجهاء العشائر، في مراسم تشييع الشهيدين المقاتلين في قوات مجلس منبج العسكري، علي العلي ومحمود الحجاج، إلى مثواهم الأخير في مزار شهداء منبج وريفها جنوبي المدينة.

واستشهد علي العالي ومحمود الحجاج في الـ 7 من آب، أثناء تصديهما لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ريف منبج.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة؛ صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج حسن الحسين كلمة قال فيها: "إن الشهداء ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل تراب الوطن ودفاعاً عن أرضهم وعرضهم، وهو شرف غالٍ لأي شخص صاحب كرامة".

وأشار الحسين إلى عظمة الشهداء: "الشهادة هي الكرامة والعز والفخر، هي درجة لا ينالها سوى الأبطال الشجعان، والشهداء ضربوا لنا أروع الأمثلة في البطولة والتضحية، وقدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن وسلامة أبنائه".

اليوم نجدد عهدنا

القيادي في مجلس منبج العسكري محمد علي، قال: "نقدم أرواحنا فداء لهذا الوطن، سنكون دائماً الحصن المنيع لهذا الوطن، سابقاً أقسمنا واليوم نجدد عهدنا".

بدورها، أوضحت الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي لمدينة منبج وريفها سهام حمو، أن: "مدينة منبج ومنذ تحريرها تقدم شبانها وشاباتها من أجل حماية المدينة والمحافظة على أمنها واستقرارها. دولة الاحتلال التركي لم تتوقف عن هجماتها وقصفها واستهدافاتها لمناطق شمال وشرق سوريا ومنبج بشكل خاص منذ تحريرها من داعش".

وأكدت سهام حمو أن: "منبج ومنذ عدة أيام تتعرض لهجمات لم يسلم منها الصغار ولا الكبار، لزرع الخوف والهلع في نفوس الأهالي الذين ينعمون بحياة حرة كريمة".

وبيّنت سهام حمو أن: "أهالي منبج بكل مكوناتهم مساندون ومتكاتفون مع قواتهم العسكرية، ويقدّمون الدعم الكامل لقواتهم، وهم في خندق واحد إلى جانبها لصد أي اعتداء يستهدف أرضهم".

ثم قرئت وثيقتا الشهيدين، علي العالي ومحمود الحجاج، وقدمت لذويهما، ليوارى جثماناهما الثرى وسط هتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

(م ش/أ ب)

ANHA