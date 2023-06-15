الإدارة المدنية للطبقة: السبيل  لطرد الاحتلال هو اجتماع السوريين بكافة مكوناتهم وأطيافهم

تجمع العشرات من ممثلي وممثلات الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والأحزاب السياسية والمجالس العسكرية ووجهاء وشيوخ العشائر والحركات النسوية والشبابية وذلك أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة.

وأدلوا ببيان إلى الرأي العام مطالبين من خلاله بوضع حد ومحاسبة المجرم أردوغان على كل نقطة دماء سورية سفكها. وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي هند العلي حيث جاء في نص البيان:

ثلاثة عشر عاماً أثبتت أن شرارة الأزمة السورية لم توقد إلا لخدمة أجندات الدول الاستعمارية في مقدمتها دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران بالتواطؤ مع الحكومة السورية التي لم توفر أي فرصة أو مناسبة لتثبيت أركانها وبقائها في السلطة وكل ذلك على حساب الشعب السوري الذي انقسم إلى أحزاب وتكتلات لإضعافه وضمان تشتته بغية عدم الاتفاق على أي حل لا يصب في مصالح تلك الدول.

وتابع البيان "تركيا وإيران وروسيا ليست إلا دولاً محتلة للأرض السورية ولم تجتمع إلا لوضع خارطة طريق تثبت أقدام كل منها في سورية وليس كما ادعت في البيان الختامي للاجتماع الرباعي الذي عقد في موسكو الشهر الماضي بأن هدفها توحيد سورية ومحاربة الإرهاب".

وأشار البيان إلى" أي إرهاب يقصدون وتركيا هي الراعية الأولى له وهي التي كانت المصدر الأول للإرهاب منذ الأيام الأولى من عمر الأزمة السورية حتى تنامى ذلك الإرهاب وتمخض عنه الإرهاب الأسود، داعش الذي أرهب العالم أجمع حتى جاءت قوات سوريا الديمقراطية وقضت عليه".

وأضاف البيان" إن أردوغان الذي لم ينفك لحظة عن تقتيل الشعب السوري وتهجيره يستمر اليوم في ارتكاب المجازر بحق المدنيين والعسكريين على حد سواء في شمال وشرق سورية وخاصة بعد فوزه في الانتخابات لم يحتفل بالألعاب النارية بل احتفل بالصواريخ التي انهالت على الشعب السوري ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية".

وبين البيان "خلال أسبوع استهدف مقاتلين في قوات تحرير عفرين ومنذ يوم أمس استهدفت مسيرات الاحتلال التركي مجموعة من الأطفال في ريف منبج لتستهدف في اللحظة نفسها سيارة أعضاء في مجلس منبج العسكري التي سارعت لإسعاف الأطفال المصابين فارتقى الجميع إلى مرتبة الشهادة".

وتابع البيان أيضاً "تزامن مع استهداف سيارة في قامشلو ارتقى خلالها عدد من الرفاق العسكريين والمدنيين وليثبت الاحتلال التركي حقده وغلّه فلم يكتفِ بصاروخ واحد بل أتبعه بعدة صواريخ أخرى".

شجب البيان "في أشد العبارات العدوان الغاشم المستمر والذي لن يكون له نهاية إلا بوعي الشعب السوري مجتمعاً وإنقاذ ما تبقى من الشعب".

ونوه البيان إلى "أن السبيل الوحيد لطرد المحتل هو الاجتماع على طاولة واحدة طاولة تجلس عليها جميع مكونات وأطياف الشعب السوري ذلك الشعب الذي استغلته الدول الاستعمارية".

ودعا البيان الشعب السوري لأن يعي أن الحل السوري السوري بات واقعاً لا مفر منه يجب علينا الجلوس معاً والتحاور معاً بعيداً عن أي إملاء خارجي فإن تحقق هذا فإن النصر هو حليف السوريين.

وفي الختام حمّل البيان "المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق الشعب السوري وارتكاب المجازر بحقه"، مطالباً "بوضع حد لها ومحاسبة مجرم الحرب أردوغان على كل نقطة دم سورية سفكها".

(كروب /سـ)