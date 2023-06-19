الإدارة المدنية في دير الزور تندد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

تجمّع العشرات من أهالي ريف دير الزور الغربي وممثلات وممثلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية للإدلاء ببيان أمام المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي، وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، فاطمة المروان.

واستنكر البيان اعتداءات وهجمات الاحتلال التركي المتكررة على المنطقة وأكد "أن هذا العدوان مستمر منذ سنوات على مرأى ومسمع العالم".

وأشار البيان إلى أن "صمت القوى الدولية حيال هذه الهجمات ضوء أخضر وغطاء يشرّع تهجيرنا".

وطالب المنظمات الإنسانية بوضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تتجاوز كل المعايير والمواثيق الدولية.

وندد البيان باستهداف دولة الاحتلال التركي للمنشآت المدنية، آخرها استهداف مشفى تل رفعت الذي أسفر عن شهداء وجرحى في صفوف الكادر الطبي.

شدد البيان في ختامه "على القوى الدولية أن تضع حداً للهجمات البربرية الإخوانية وإيقافها".

(إ س/خ)

ANHA