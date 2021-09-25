الإدارة المدنية في الطبقة تجتمع مع وجهاء عشيرة الوهب

عقدت اليوم الإدارة المدنية في مدينة الطبقة اجتماع موسعاً لشيوخ ووجهاء عشيرة الوهب لتوطيد السلم والتعايش المشترك في المنطقة

وحضر الاجتماع ممثلين عن الإدارة المدنية في الطبقة ووجهاء وشيوخ عشيرة الوهب وممثلين عن مكاتب العلاقات في المجلس العسكري وقوى الامن الداخلي وحزب سوريا المستقبل.

الإداري في قوى الأمن الداخلي في الطبقة صلاح الدين حسن تحدث خلال الاجتماع حول مجمل المستجدات في سوريا بشكل عام وفي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وتطرق حسن إلى استمرار الانتهاكات التركية بحق مناطق شمال وشرق سوريا وزيادة وتيرة القصف، والتضييق على الاهالي في المناطق المحتلة وقطع مياه الفرات ومحطة علوك".

واستمر الاجتماع بالاستماع إلى مداخلات وآراء الوجهاء حول مجمل القضايا في المنطقة والمشاكل التي يعاني منها الأهالي، وضرورة تعزيز السلم الأهالي والتعايش المشترك بين المكونات.

كما أكد وجهاء عشيرة الوهب استعدادهم للمساهمة في ترسيخ السلم الأهلي في المنطقة، والحفاظ على المكتسبات.

(س ك/ك)

(ANHA)