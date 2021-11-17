الإدارة المدنية في الطبقة تدحض إشاعات تسليم مناطق لحكومة دمشق

الاجتماع عُقد في قاعة لجنة الاقتصاد بحي المقاسم وسط مدينة الطبقة، بحضور حشد غفير من الأهالي إلى جانب الفعاليات المدنية والعسكرية وشيوخ عشائر.

وبدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم رحبت الرئيسة المشتركة للمجلس المدني في الطبقة، سيفين حمو، بالحضور.

وتطرقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة، هند العلي، إلى آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة أساليب الحرب الخاصة التي تتبعها بعض الأجندات، وعلى رأسها حكومة دمشق؛ لزعزعة الثقة بين الإدارة الذاتية والشعب خاصة فيما يتعلق بتسليم مناطق لحكومة دمشق.

وأكدت هند العلي أن سبب إطالة عمر الأزمة السورية هو تعنت حكومة دمشق ورفضها للحوار ومحاولة فرض شروطها وهذا ما لا تقبله الإدارة الذاتية.

وشددت هند "نحن مع وحدة الاراضي السورية، لكن نرفض الذهنية المركزية، ومن أولوياتنا أيضاً طرد المحتل التركي من كل الأراضي السورية".

وأضافت "عندما تخلى النظام السوري عن هذه المناطق لداعش، جاءت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكلت من أبناء المنطقة؛ لتخليص الشعب من ظلم وإرهاب داعش، ونقول لهم لن نتراجع أو نستسلم؛ لأن هذه الأراضي حُررت بدماء شهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون وهي أرواحهم، ولن نحيد عن الطريق الذي رسموه".

وبدوره، قال الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في منطقة الطبقة، حقي محمد "إن قواتنا العسكرية موجودة ولن تتراجع خطوة للوراء، ولقد حررنا هذه المناطق من أكبر تنظيم إرهابي في العالم ولن نستسلم".

وأكد حقي حمو "الإشاعات التي برزت في الفترة الأخيرة هي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، لكنها لن تجدي نفعاً بوجود شعبنا الواعي والمثقف، ووجود قواتنا العسكرية التي تؤمن بالدماء التي قدمها رفاق دربهم لتحرير هذه المناطق".

وبدوره، شدد رئيس مجلس ناحية الطبقة في حزب سوريا المستقبل ياسر الكردي "نحن كحزب سياسي ندعو حكومة دمشق دائماً للجلوس إلى طاولة الحوار، الحوار السوري السوري الذي سينقذ جميع المناطق السورية من هذه الأزمة وحل جميع المشاكل والأزمات، لكن دائماً هي ترفض هذا الحوار".

في الختام فتح باب النقاش أمام الحضور للمناقشة.

والجدير بالذكر أن الإدارة المدنية نظمت اجتماعات مماثلة، اليوم، في ريف الطبقة الغربي بقرية البو عاصي وفي الريف الشمالي في بلدة الجرنية.

(س ك/مـ)

ANHA