الإدارة المدنية في الرقة تعلن عن حظر صحي في حدودها الإدارية

وقالت الإدارة المدينة في التعيم التي أصدرته اليوم بهذا الخصوص: "تماشيا مع مقتضيات المصلحة العامة وحرصا منا على سلامة جميع أهلنا، واستناداً إلى قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الرقم 86 الصادر بتاريخ 29/7/2020 يعمم مايلي:

يطبق حظر صحي في جميع مناطق مجلس الرقة المدني لمدة 14 يوماً، يبدأ من تاريخ صدور هذا التعميم.

تغلق جميع مداخل ومخارج الحدود الإدارية لمجلس الرقة المدني، ومداخل ومخارج المدينة، باستثناء الحالات الإسعافية والحركة التجارية، بعد اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

تطبيق نظام المناديب في توزيع مادة الخبز.

-تبقى مؤسسات مجلس الرقة على رأس عملها مع تقوية المراكز الطبية في الريف.

بالإضافة إلى منع التجمعات بكافة أنواعها واشكالها من "مقاهي ومسابح وصلوات جماعية والأعراس وخيم العزاء وغيرها".

يذكر أن هذا التعميم جاء بعد إعلان هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس عن كشف 3 حالات مصابة بكورونا في الرقة، بالإضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في إقليم الجزيرة، ليبلغ تعداد الإصابات المكتشفة في شمال وشرق سوريا حتى الآن 25 إصابة.

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ANHA