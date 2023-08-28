الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور تدعو إلى الالتفاف حول قسد لإرساء الأمن والاستقرار

أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور، اليوم، بياناً أكدت فيه دعمها للجهود الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، جاء فيه:

"أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية (تعزيز الأمن) في ريف دير الزور، وذلك لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وتجفيف مصادرها، وهذه الحملة جاءت بناءً على طلب أهالي ووجهاء دير الزور، لتعزيز الأمن والاستقرار، وسد الطريق أمام هذا التنظـيم الإرهـابي الذي يحاول شن الهجمات على المنطقة وسكانها، والنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المنطقة، خدمة لأجندات خارجية هدفها تقويض حالة النهوض الإداري والتطور في منطقتنا.

وعليه ندعو أبناء شعبنا للالتفاف حول قواتهم التي تحميهم، وتقوم بواجبها الأخلاقي اتجاه الشعب، ومساندتها ودعم جهودها الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وإنّنا في الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور نؤكّد، على دعمنا لكافة الجهود والتحركات التي تهدف إلى استتاب الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي نؤكّد فيه على استمرارنا في العمل لخدمة إدارتنا ومشروعنا الديمقراطي".

(ف)