الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج تهنئ بالذكرى 6 لتأسيسها وتستذكر شهداء 12 آذار

أدلى المجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ببيان اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، واستذكار شهداء انتفاضة 12 آذار في مدينة قامشلو.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، محمد خير شيخو، في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية وسط المدينة، بحضور أعضاء وعضوات الإدارة المدنية والمؤسسات التابعة له، والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر ومجلس المرأة السورية وتجمّع نساء زنوبيا، ومكتب الدفاع الذاتي ومجلس منبج العسكري.

وهنأ البيان في مستهله "أبناء مدينة منبج بكافة مكوناتهم وأطيافهم وشعب شمال شرق سوريا وأبناء سوريا كافة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، هذه الإدارة التي تعتبر نتاج كفاحنا ضد قوى الضلالة والسواد".

وأشار البيان "كان الثمن دماء شهدائنا الأبرار، وإننا في مدينة منبج وريفها ومنذ تأسيس الإدارة فيها، نقاوم ونناضل ونعمل بكل قوة وجد وبكل السبل لتحقيق تطلعات شعب منطقتنا في سبيل تحقيق مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يدعو إلى العيش المشترك وأخوة الشعوب والوقوف في وجه أي عدوان يستهدف أرضنا والنيل من كرامتنا، وطريق تطلعاتنا إلى الحرية والمساواة والعدل ونشر المحبة والسلام".

واستذكر البيان "بهذه المناسبة شهداء انتفاضة 12 آذار في مدينة قامشلو، حجر الأساس في ثورتنا، ونترحم على شهداء الكارثة الإنسانية التي ضربت شمال سوريا، وكافة من فقدوا أرواحهم ومنازلهم نتيجة الزلزال المدمر".

عاهد البيان في ختامه "الشهداء مشاعل درب ثورتنا وحريتنا، بالسير على نهجهم لتحقيق كافة أهدافنا وتحقيق مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يسعى إلى نشر المحبة والأمن والأمان والازدهار والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، وشعوب الشرق الأوسط كافة".

(م ش/ ل م)

ANHA