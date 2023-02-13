وادلت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ببيان، إلى الراي العام، تعلن خلالها الانضمام لحملة جمع المساعدات للمتضررين من الزلزال، قرئ البيان في الساحة العامة وسط منبج، من قبل الإداري في لجنة الشؤون إبراهيم المصطفى.

وجاء في نص البيان:

"باسم الادارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها الممثلة بلجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في منبج، نعلن انضمامنا لحملة "معاً لأجل الإنسانية"، لتقديم المساعدات للمدن السورية المنكوبة ".

وأضاف "دعونا جميعاً نمد يد المساعدة لإخواننا في المناطق المنكوبة، ونقف يداً بيد إلى جانبهم، فربما ما نقدمه نستطيع من خلاله رسم ابتسامة على وجه طفل أو بلسماً يضمد جراحهم".

هذا وتستمر الحملة حتى تاريخ 20 شباط الجاري.

(ش س/ك)

ANHA