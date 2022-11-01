الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة: مقاومة كوباني أضحت مصدر إلهام لكل البطولات والمقاومات في العالم

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، أدلت الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، ببيان إلى الرأي العام، من أمام مبناها وسط المدينة، وذلك بحضور أعضاء مؤسساتها ولجانها ومكاتبها.

البيان قرأه الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة، مظلوم عمر، وجاء في نصه:

"إن من حق الشعوب في أي مكان من العالم العيش بحرية وكرامة وأمنٍ وسلام بعيداً عن الحروب والدمار والقتل والتهجير، في ظل نظام يسوده العدل والمساواة بعيداً عن الاستبداد والديكتاتورية وسلب حقوق الآخرين واغتصاب أراضيهم، وأن يدافع عن وطنه في وجه أي عدوان أو مطامع في احتلال أي شبر من أراضيه".

وتابع "من هنا انطلقت مقاومة مدينة الصمود كوباني فهم أصحاب الأرض، والإرادة الحرة هي الركيزة الأساسية التي بنيت عليها المقاومة التي لا تعرف الخضوع أو الانكسار وهي سر قوتها، وتجلى ذلك واضحاً للعالم أجمع من خلال التصدي لأشرس تنظيم إرهابي عرفته البشرية في العصر الحديث وهو تنظيم داعش الإرهابي".

وأردف البيان "هؤلاء المرتزقة المدعومون من قبل دولة الاحتلال التركي التي قدمت لهم كل التسهيلات والدعم اللازم بالعدة والعتاد، وفي خضم المعارك التي كانت دائرة في المدينة وشراسة المقاومة، كانت السبب في توجه أنظار العالم نحو الصمود الأسطوري والمقاومة البطولية التي أبدتها القوات المدافعة عن المدينة".

مشيراً "من هنا انطلقت النداءات والمطالبات بدعم صمود المقاومة في كوباني وتم إعلان الأول من تشرين الثاني من عام 2014 اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، وبفضل إرادة القوات وعزيمة الأبطال في نهاية المطاف خضع وانكسر وهزم الظلم، وتبددت كل الاحلام التي كانت تسعى لإنهاء النظام الديمقراطي الذي يحفظ ويصون حقوق جميع المكونات".

وأضاف البيان "هذه المقاومة التي كانت بقيادة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبمشاركة أبناء الشعب من كل الفئات، أصبحت رمزاً حقيقياً للمقاومة في العالم وكتبت بحروف من نور تاريخ شعب بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن أرضه ونيله حقوقه للعيش بحرية وكرامة، وعلى استعدادٍ دائم للتضحية بل والفناء في سبيل أن تنعم الشعوب بالسلام".

وأكد البيان "مقاومة كوباني أضحت منبعاً ومصدراً لكل البطولات والمقاومات التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا تباعاً على مر السنوات الماضية، من مقاومة العصر في عفرين مروراً بتل أبيض ورأس العين ونهاية المطاف في الباغوز حيث كانت النهاية والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وإعلان النصر، نصر الشعوب المتعطشة لنيل الحرية".

واستذكر بيان الإدارة المدنية في منطقة الطبقة في هذا اليوم، اليوم العالمي للتضامن مع كوباني "البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المدافعة عن مدينة كوباني ونحيي صمودهم وإرادتهم الحرة وننحني احتراماً لمن بذلوا أرواحهم رخيصة فداء للأرض في سبيل الحرية والكرامة في كوباني وكل مناطق شمال وشرق سوريا ولكل قطرة دم سالت على هذه الأرض".

وفي ختامه عاهد البيان "عوائل الشهداء وأبناء شعبنا إننا ماضون في درب المقاومة ولن نستكين أو نستسلم مهما عصفت بنا رياح المتآمرين الطامعين في النيل من عزيمتنا وإرادتنا واحتلال أراضينا وإفشال مشروعنا، ولنا في مقاومة كوباني وباقي المقاومات التي قامت في مناطق شمال سوريا قدوةً ومثالاً يحتذى به لتحقيق هدفنا في بناء مجتمع ونظام ديمقراطي يقوده أصحاب الفكر والإرادة الحرة".

(ع ص/خ)

ANHA