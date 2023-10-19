الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة: يجب الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية

أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتحرير الرقة من مرتزقة داعش، وذلك في الملعب البلدي وسط مدينة الرقة.

شارك في قراءة البيان أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والتنظيمات والحركات النسوية في الرقة وريفها.

وكان من المقرر أن تنظم فعالية جماهيرية، بمناسبة تحرير الرقة من مرتزقة داعش في 20 تشرين الأول عام 2017، إلا أن الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة ألغت الاحتفال تضامناً مع ضحايا مجزرة مشفى غزة.

وجاء في البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني محمد نور الذيب: "إن ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم وحشية وحرب الإبادة الجماعية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية من خلال استهداف المدنيين والإداريين وتدمير البنية التحية وضرب المنشآت الحيوية وقطع المياه والمساهمة في ترسيخ سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة من عفرين إلى تل أبيض وكري سبي".

وأوضح البيان أن دولة الاحتلال التركي استخدمت كل الأساليب وأدوات الحرب الخاصة اتجاه شعب ومكونات وإثنيات شمال وشرق سوريا الكرد والعرب والآشور والسريان والتركمان، بهدف نسف مشروع الأمة الديمقراطية، وثقافة العيش المشترك وأخوة الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار.

ونوّه البيان إلى أن دولة الاحتلال التركي تتدخل بشكل سافر في شؤون المنطقة، ضاربة كل القوانين والمواثيق الأممية الدولية عرض الحائط، للنيل من المكتسبات والإنجازات وتجربة الإدارة الذاتية.

وأشار البيان أن سكوت وتخاذل القوى الدولية حيال الهجمات التركية شجعها على إلحاق ضرر كبير بالبينة التحتية واستهداف الأبرياء وارتكاب مجزرة وحشية.

كما لفت البيان إلى مجزرة مشفى المعمداني في قطاع غزة وأكد أنّ استهدافها منافٍ للقيم الاجتماعية والإنسانية، ودعا لكشف الجناة ومحاسبة القتلة والمجرمين.

وأكد بيان مجلس الرقة المدني إلى أن حل المشاكل العالقة يكمن في التشاركية والعيش المشترك بين الشعوب والأديان، لذلك يجب الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية للنهوض بالمجتمعات وبناء الإنسان الحر.

ودعا مجلس الرقة المدني في بيانه المجتمع الدلي والمنظمات الإنسانية ذات الصلة للقيام بمسؤولياته وواجباتها الأخلاقية والإنسانية، وبدعم وتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على الوقوف الفوري لأطلاق النار وسفك الدماء في غزة.

(أ ع/أ ب)

ANHA