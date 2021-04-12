الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في كوباني تناشد الأهالي التقيد بإجراءات الحظر

فيما تستمر جائحة كورونا بالانتشار بسرعة أكبر ضمن الموجة الثالثة، والتي تعتبر أشد خطراً وسرعة في الانتشار من ذي قبل وهو ما يتسبب في زيادة نسبة الوفيات، تستمر معها الجهود الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الفيروس الخطير عبر فرض الحظر الكلي والجزئي من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وسط استهتار وعدم تقيد بالإجراءات الوقائية من قبل الأهالي.

وبعد تزايد انتشار الفيروس في منطقة إقليم الفرات وعدم التقيد بإجراءات حظر التجوال الجزئي، أصدرت خلية الأزمة في إقليم الفرات في الـ 6 من الشهر الجاري قراراً بفرض حظر تجوال كلي في المنطقة للحد من انتشار الفيروس ودخل الحظر حيز التنفيذ في الـ 9 من هذا الشهر.

وعن تطبيق الحظر الكلي في مقاطعة كوباني قال الإداري في الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي بمقاطعة كوباني أحمد حجي محمود: "بحسب التعميم والقرارات التي صدرت من قبل خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا وإقليم الفرات ومنذ البداية كانت قوات الأمن الداخلي تلعب دورها في الحفاظ على ضرورة تنفيذ الحظر وتقيد الأهالي بإجراءات الحظر، ولكن هناك استهتار من قبل الأهالي وهم لا يتقيدون بالحظر وهو ما نجم عنه الكثير من الخروقات وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، مع العلم بأن قرار خلية الأزمة كانت توجد فيه تسهيلات إلى درجة كبيرة مع الأهالي كمساعدة لهم".

أما بالنسبة للمخالفين لقرارات الحظر فقال: "بالنسبة للمخالفين في البداية ننبههم، فإن لم يلتزموا نأخذ منهم تعهداً خطياً بعدم مخالفة قرارات الحظر، فإن لم يلتزموا للمرة الثالثة نقوم بتوقيفهم".

وطالب الإداري في الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في مقاطعة كوباني الأهالي بالالتزام بقرارات الحظر للحد من انتشار الفيروس والتعاون مع قوى الأمن الداخلي وهيئة الصحة للحفاظ على سلامة الجميع.

إلى ذلك، منذ اليوم الأول من تطبيق الحظر الكلي في إقليم الفرات تسير قوى الأمن الداخلي دوريات داخل وخارج المدينة بالإضافة لتشكيل نقاط توقيف داخل المدينة لتنبيه الأهالي لتطبيق قرارات الحظر.

ومن المفترض أن يدوم الحظر الكلي في إقليم الفرات لغاية 10أيام والذي جاء بعد أيام معدودة من تطبيق حظر التجوال الكلي في "قامشلو والحسكة والرقة" وتطبيق حظر جزئي على باقي مناطق شمال وشرق سوريا على خلفية تزايد انتشار الفيروس.

وتضمن قرار حظر الكلي في إقليم الفرات إغلاق المرافق العامة إضافة إلى تعليق العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية، واستثنى قرار الحظر الكلّي المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار، وسمح القرار للمزارعين ومتاجر بيع الألبان والأجبان وبائعي الخضار والفواكه بالتنقل من وإلى داخل المدن شريطة أن يكون الدخول والخروج من الساعة 6 إلى 8 صباحًا، ومن 5 إلى 7 مساءً.

هذا وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا تزايداً وانتشاراً سريعاً لفيروس كورونا في مرحلته الثالثة في نسبة عالية بالمقارنة مع الموجة السابقة، إذ أعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا يوم أمس عن تسجيل 298 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لثلاث حالات وفاة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ حتى الآن 12236حالة، منها 422حالة وفاة، و1365 حالة شفاء، منها 25 حالة من كوباني.

(م ع/ دأ)

ANHA