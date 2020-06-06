الإدارة العامة لمدارس الحسكة تدين جرائم تركيا بحق النساء في عفرين المحتلة

تنديداً بالجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري" بحق النساء في مدينة عفرين, أصدرت الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة بياناً إلى الرأي العام.

استنكرت فيه الجرائم التي يقدم عليها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين في ظل صمت دولي.

قرئ البيان في مقر الإدارة العامة للمدارس في حي الناصرة في الحسكة, من قبل إدارية لجنة المتابعة في إدارة المدارس روكن نجار، وحضره العشرات من أعضاء الإدارة العامة.

روكن نجار أوضحت في مستهل قراءتها للبيان أن السلطنة العثمانية نشأت على الانتهاكات والمجازر بحق شعوب الشرق الأوسط "واليوم الدولة التركية تسير على خطاها، وتريد إثبات وجودها في شمال وشرق سوريا بانتهاكاتها واحتلالاتها المستمرة".

ولفتت روكن نجار، أن الاحتلال التركي يستهدف مشروع الأمة الديمقراطية "لأن مشروعنا ضد أنظمتها الاحتلالية".

ونوهت روكن أنه ومنذ بداية الأزمة والمرأة لها دور ريادي في بناء المجتمع الديمقراطي، حيث عملت في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وغيرها من المجالات, وتابعت " بعد احتلال عفرين من قبل تركيا بدأت باعتداءاتها على النساء من خطف واغتصاب بطرق وحشية، نتيجة دورهن الريادي".

وقالت إدارية لجنة المتابعة في إدارة المدارس روكن نجار في نهاية البيان "نحن معلمات مقاطعة الحسكة نستنكر وندين هذه الاعتداءات على النساء العفرينيات, وعلى المنظمات النسائية في جميع أنحاء العالم الوقوف في وجه هذه الانتهاكات كي لا تُحرم المرأة من أبسط حقوقها في الحياة".

(ه إ- ج إ/هـ ن)

ANHA