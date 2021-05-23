الإدارة العامة للسدود: تركيا تواصل حبس مياه الفرات عن سوريا والعراق

وقال محمد طربوش من الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا لوكالة أنباء هاوار بأن منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية لم يتغير، وأن تركيا لا تزال تحبس كميات كبيرة من مياه الفرات عن سوريا والعراق منذ أكثر من 4 أشهر.

وأوضح طربوش بأن نسبة الوارد المائي من نهر الفرات لا تتعدى 200 متر مكعب في الثانية، وهي كمية ضئيلة مقارنة بتلك التي اتفقت عليها سوريا وتركيا عام 1987 والتي تلتزم تركيا بموجبها بإطلاق ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثاني تحصل العراق على نسبة 60 بالمئة منها.

وبدأت تركيا بحبس كميات كبيرة من مياه نهر الفرات منذ الـ27 من كانون الثاني/يناير الفائت، وذلك ما تسبب بانخفاض كارثي في مستوى مياه النهر داخل سوريا والعراق.

وألقى انخفاض مياه الفرات بظلاله على قطاعات عدة، من أبرزها قطاع الكهرباء والزراعة ومياه الشرب.

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ANHA