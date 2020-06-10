الإدارة العامة للمدارس في كوباني تستعد للبدء بامتحانات طلاب الشهادة الثانوية

وتجري الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة كوباني استعداداتها لفتح أبواب المدارس أمام طلاب الشهادة الثانوية, وذلك في 5 مدارس ضمن مدينة كوباني والبلدات التابعة لها، لمدة شهرين قبل إجراء الامتحانات النهائية.

وشهدت مدينة كوباني كما المدن الأخرى في شمال وشرق سوريا انقطاعاً عن المدارس بسبب تفشي جائحة كورونا, بالإضافة إلى التوقف قبل ذلك لمدة تجاوزت الشهرين بسبب الغزو التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال مدينتي كري سبي/تل أبيض, وسري كانيه/رأس العين.

ويقول عضو الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة كوباني خالد جرادة إنه "يتم نقل طلاب المراحل الدراسية إلى الصف الدراسي التالي بموجب القرار الذي اتخذته هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا, والذي ينص على اعتماد تقييم الطلبة في الفصل الدراسي الأول من العام المنصرم وذلك لكافة المراحل الدراسية

باستثناء طلبة الشهادة الثانوية".

وفيما يخص طلبة الشهادة الثانوية، يقول خالد جرادة "ناقشنا الموضوع حول كيفية منحهم فرصة للانتقال إلى المرحلة الجامعية, وقررنا القيام بعدة إجراءات من ضمنها إنشاء خلية إدارة للوقوف على أعمال التدريب والامتحانات في كوباني والتي ستستمر مدة الشهرين حتى يستعد الطالب للدخول إلى الامتحانات, ونعمل على تهيئة 5 مدارس؛ 3 منها في مدينة كوباني واثنتين في البلدات والنواحي المجاورة لهذا الغرض".

وأوضح أن "البدء بتدريب طلبة الشهادة الثانوية للاختبارات النهائية سيتم في الـ13 من الشهر الجاري".

هذا وستعمل الإدارة العامة للمدارس على فتح المدرسة الخاصة أيضاً، وهي مدرسة تستقبل من لم يتمكن من الدخول إلى المدارس وفق تسلسل الصفوف بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ولأبناء المواطنين الذين كانوا في الخارج وعادوا مؤخراً.

وقال خالد جرادة إن "المدرسة الخاصة التي افتتحناها هي مدرسة الشهيد سرحد وتضم أكثر من 60 طالباً وطالبة من فئات عمرية متفاوتة, ويتم تدريبهم إلى أن يصبحوا مهيئين للانخراط مع الطلبة المتفوقين في بقية المدارس".

وأوضح عضو الإدارة العامة للمدارس أنهم قرروا إجراء الامتحانات وفق تدابير تأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها الإدارة الذاتية للوقاية من فيروس كورونا، فيما يخص التباعد الاجتماعي بحيث يوضع في كل صف 20 طالباً وطالبة وتكون مقاعدهم متباعدة".

وفي الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا تطوراً في المجال التعليمي تحاول تركيا ومرتزقتها زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق عبر هجماتهم المستمرة والقصف العشوائي الذي يتسبب بحرق مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية.

يضاف إلى ذلك أن تركيا تتخذ سياسة عدائية وترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق سكان شمال وشرق سوريا لاسيما جريمة قطع المياه عن الأهالي في سياسة تجويع واضحة المعالم, بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعمدها تركيا على أيدي مرتزقتها في كل من عفرين وسري كانيه/رأس العين, وكري سبي/تل أبيض, وما لا يخفى على أحد الجرائم التي ترتكب بحق النساء الكرديات في سجون المرتزقة بعفرين التي تترافق بصمت دولي.

(ج)

ANHA