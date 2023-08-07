الإبادة وثورة المرأة محوران في ملتقى دعم نساء شنكال وأفغانستان

يواصل الملتقى النسائي المنعقد، تحت شعار "رداً على إبادة المرأة نبني حياة حرة" في مدينة الرقة، وبمشاركة ممثلات عن التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، أعماله بإلقاء محاور الملتقى.

تناول المحور الأول الذي حمل عنوان "إبادة المرأة على مستوى العالم"، وألقته الناشطة النسوية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، لينا باور، الانتهاكات وجرائم الإبادة التي ترتكب بحق المرأة في العالم، كان آخرها على يد مرتزقة داعش.

وأشار إلى حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المرأة، حيث أصبحت "سلعة تباع في أسواق النخاسة"، في إشارة إلى جرائم مرتزقة داعش بحق النساء الإيزيديات والمجتمع الإيزيدي أثناء هجومهم على شنكال في 3 آب 2014.

عقب الانتهاء من المحور الأول، تم عرض سنفزيون تضمن إحصائية بعدد جرائم قتل النساء حول العالم.

بينما سلّط المحور الثاني وعنوانه "إبادة المرأة في الشرق الأوسط - أفغانستان نموذجاً"، وألقته عضوة أبحاث جنولوجيا، أوريفان عبدو، الضوء على تعرض المرأة للظلم والتعذيب على مر العصور، ظهر آخر أشكاله في أفغانستان بعد تسلّم طالبان الحكم في البلاد منتصف آب 2012، وإصداره أحكام مجحفة بحق النساء.

وفي إيران، حيث قمعت السلطات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بريادة المرأة إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة للدولة الإيرانية، منتصف أيلول من العام 2022.

ولفت إلى أن وضع النساء في تركيا لا يختلف عن وضع النساء في باقي مناطق الشرق الأوسط، مشيراً إلى انسحاب حكومة أردوغان من "اتفاقية إسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري أوائل شهر تموز عام 2021، وحرمان النساء من أبسط حقوقهن.

بعد ذلك، عُرض سنفزيون عن مقاومة النساء في أفغانستان، تلته عدة مداخلات من قبل شخصيات نسوية من إيران عبر خاصية الزووم، أكدن فيه أن صدى نضال ومقاومة "المرأة، الحياة، الحرية" وصل إلى بلادهن، وأشرن إلى النظامين الحاكمين لإيران وأفغانستان وجهان لعملة واحدة، كلاهما ارتكبا جرائم فظيعة بحق النساء.

من جهتها، لفتت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني، كوهار خجادوريان، إلى تعرّض المرأة الأرمينية كذلك للمجازر والإبادة على يد الدولة التركية، مبيّنة أن "مشروع الإبادة لا يزال قائماً".

وقالت: "نحن النساء الأرمينيات نقف إلى جانب النساء في أفغانستان وإيران".

بدورها، أكدت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية بحلب، كولي غزالي، أن ثورة المرأة تعتبر أول ثورة ضد الذهنية الذكورية التي فرضت سيطرتها على المرأة.

إلى ذلك، تستمر أعمال الملتقى بمناقشة المحورين الثالث والرابع.

(م خ – أم/ي م)

ANHA