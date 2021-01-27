الإبادة السياسية...السلطات التركية تصدر قرارًا باعتقال المتحدثة باسم حركة المرأة الحرة

وتعقد محكمة الجزاء العليا في مدينة آمد جلسات محاكمة عائشة جوكهان على خلفية اتهامات بـ "الانتماء إلى منظمة محظورة وقيادتها"، فيما لم تحضر غوكين الجلسة التاسعة، وحضر عنها محاميها نوزات كارأصلان.

وأوضح كارأصلان، خلال جلسة المحكمة، أن شهادات الشهود السريين غير مقبولة، وطلب من هيئة القضاة أن تحضر موكّلته جلسة المحكمة، وتدلي بأقوالها لتردّ على زيف ادّعاءات الشهود.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارًا باعتقال عائشة جوكهان بعد أن أكدت "صحة الأدلة" رغم غياب المصداقية عنها. فيما قال محامي غوكين إنهم سيطعنون بالحكم وسيطلبون عقد جلسة خاصة بالاستماع لموكلته.

(سـ)