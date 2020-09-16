الإعلان عن تأسيس اتحاد غرف التجارة بالرقة

وعقد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد غرفة التجارة في الرقة في صالة مركز الرقة للثقافة والفنون، بحضور ممثلين عن اتحاد غرفة تجار شمال وشرق سوريا ومكتب التجارة في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الرقة المدني وعدد من تجار مدينة الرقة وريفها.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها شرح الوضع السياسي من قبل إدارية منظمات المجتمع المدني في الرقة زلال جكر التي تحدثت عن تشابك المصالح الدولية على الأرض السورية وتشعب مصالحها بالإضافة إلى تسليط الضوء على الغزو الفكري الذي تسعى غليه بعض الأطراف والتي يسقطها الوعي والتكاتف بين أبناء شعوب وشمال وشرق سوريا.

وأشارت زلال جكر إلى أن "أهداف الاحتلال التركي هو إعادة إحياء الميثاق الملّي وأمجاد الدولة العثمانية من خلال التدخل العسكري والاستخباراتي المباشر من قبل تركيا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ودعت زلال جكر "تجار الرقة وكافة تجار مناطق شمال وشرق سوريا بأخذ دور إيجابي في الوقوف بوجه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب في مناطقنا، لأن التجار هم بالنهاية أبناء المجتمع السوري ومن واجبهم الحفاظ عليه".

ثم نوقشت بنود النظام الداخلي التي اشتملت على عدد من المواد بدأت بتعريف أتحاد الغرف وهيكله التنظيمي ومهام الإدارة ومهام وصلاحيات أعضاء مجلس اتحاد غرف التجارة وكيفية منح الهويات التجارية للتجار.

وبعد مناقشة بنود النظام الداخلي تم التصويت عليها من قبل التجار لتقر كنظام داخلي للاتحاد المؤسس.

وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب كل من مروان حمادة ورودين مصطفى بصفة الرئاسة المشتركة لاتحاد غرف التجارة في الرقة.

(ع ع/ م)

ANHA