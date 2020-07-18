الإعلان عن تأسيس اتحاد المختصين الزراعيين في الرقة

المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المختصين الزراعيين عُقد في صالة مركز الرقة للثقافة والفنون في مدينة الرقة، وبحضور عدد من ممثلين الهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح الوضع السياسي من قبل الرئاسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في الرقة، نجاح خليف، والتي تطرقت في حديثها إلى التأثيرات السلبية التي طالت القطاع الزراعي بسبب قطع مياه الفرات عن سورية من قبل الفاشية التركية، وعن استمرار الانتهاكات التركية بحق الشعب السوري في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

وقالت نجاح إن تطبيق قانون قيصر أثّر أيضًا في الواقع المعيش في مناطق الإدارة الذاتية، على الرغم من الإجراءات التي تحاول الإدارة اتخاذها لتخفيف أعباء القانون.

بعد ذلك تحدث الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين في الرقة، محمد السالم، عن أولويات عمل اتحاد المختصين الزراعيين، وأهمية هذه المؤسسة في الارتقاء بالواقع الزراعي في المنطقة، وإدخال أفكار جديدة في سبيل الاعتماد الذات، وخطوة نحو الاكتفاء الذاتي، وتمنى لهم التوفيق في خدمة القطاع الزراعي.

ثم ناقش الحضور النظام الداخلي للاتحاد المشكّل، وشُرحت بنوده، وأُجريت التعديلات المُقترحة، وتم التصويت عليه وإقراره للعمل به.

ولاحقًا انتُخب وعن طريق صناديق الاقتراع سبعة أعضاء من الاتحاد، ليمثلوا مجلس إدارة اتحاد المختصين الزراعيين.

(ع ع- ج م/م)

ANHA