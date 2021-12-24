بهدف التعريف بأهالي إقليم عفرين وثقافتهم وتعزيز العلاقات مع جميع المكونات في اقليم الجزيرة، لتمثيل اهالي عفرين المقيمين في اقليم الجزيرة لدى الجهات الرسمية إلى جانب العمل على حل القضايا الاجتماعية، والمحافظة على التراث الثقافي العفريني وتطويره، عقد مساء اليوم الجمعية الملتقى التأسيسي الاول لرابطة عفرين الاجتماعية وذلك تحت شعار "سنعود" في قاعة محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وشارك في الملتقى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن المؤسسات الادارية في الادارية الذاتية، وبحضور الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر، إلى جانب مثقفي إقليم الجزيرة، واهالي عفرين المقيمين في اقليم الجزيرة.

وبدا الاجتماع التأسيسي بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض مقطوعات غنائية من قبل الفنان العفرين عجيب ابراهيم حيث قدم مقطوعات من الاغاني التراثية العفرينية، تلاها القاء كلمة ترحيب من اللجنة التحضيرية قدمها منان جعفر، اذ رحب بالحضور في بداية حديثه وقال:" بعد المساعي الكبيرة والصعبة تمكنا من عقد هذا الملتقى وهو محظ فخر واعتزاز وامل للعفرينين، ونتمنى العودة إلى عفرين بأقرب وقت ممكن، يتوجب علينا ان نوحد قوتنا وان يكون هناك مكان يلجأ اليه العفرينين لذلك بادرنا بتأسيس هذه الرابطة".

اختتم منان بالقول: "عفرين جرح لا يندمل ولكن علينا ان نقاوم ونناضل حتى نعود الى ارضنا التي دنسها المحتل التركي ومرتزقته، ولن نتخلى عن عفرين وسنسعى دائما للعودة اليها".

ومن جانبها الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر قالت:" بهذه المناسبة نستذكر كافة شهداء الحرية وننحني اجلالاً واكباراً لهم، كنت اتمنى بان نعقد هذا الملتقى في عفرين ولكن الظروف غير مسموحة، لذلك كشعب يجب ان نقاوم ايمنا وجدنا ونؤسس أماكن خاصة بنا ونثبت وجودنا".

وأضافت: "إن تأسيس هكذا رابطة في اقليم الجزيرة سيزيد من ترابط شعبنا وزيادة حفاظهم على ثقافتهم وترابطهم الاجتماعي، وستكون الرابطة مصدر قوة لحين العودة إلى عفرين".

وحيت زلال كافة القائمين على التحضيرات لهذا الملتقى ومن وضعوا مسودة الرابطة.

وبعد انتهاء الكلمات تم تشكيل ديوان مؤلف من 4 اشخاص، وثم قرئت مسودة النظام الداخلي لرابطة عفرين الاجتماعية، اذ تم النقاش عليها من قبل الحضور واجراء التعديلات عل البنود التي استدعت التغيير.

حيث اتفق المجتمعون على شعار الرابطة، واسمها، والمبادئ العامة لها، وأهدافها ومهامها، ومهام لجان الرابطة، وشروط العضوية، والهيكل التنظيمي له، والهيكل الاداري.

تلاها قراءة توصيات الملتقى بعد التصديق على النظام الداخلي للرابطة.

والقرارات والتوصيات الصادرة عن الملتقى العام لرابطة عفرين الاجتماعية هي كالتالي:

*اصدار بطاقات التعريق للأعضاء.

*اجراء احصائيات دقيقة للعوائل والاشخاص من أهالي عفرين المقيمين في إقليم الجزيرة.

*افتتاح دورات تقوية لأعضاء الرابطة.

*افتتاج دورات موسيقا.

*تشكيل فرقة فنية للغناء والرقص الفلكلوري العفريني.

*التشاور مع الجهات المعنية لتسهيل عبور اهالي عفرين مابين المناطق.

*العمل على احداث راديو باسم عفرين.

*اقامة علاقات مع الجالية العفرينة في اوربا.

*العمل على اطلاق مشاريع اقتصادية لدعم المنطقة واهالي عفرين.

*القيام بنشاطات ثقافية بحلول ذكرى الهجوم على عفرين واحتلاله.

واختتم الملتقى بانتخاب المجلس العام للرابطة يتألف من 13 وهم ممثلين عن كافة شرائح المجتمع.

(س ع)

ANHA