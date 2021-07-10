الإعلان عن سجل شهيد من قوات الدفاع الشعبي في الحسكة

وأقيمت مراسم الإعلان في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية, بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية, وذوي الشهيد.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, بالتزامن مع عرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة, تلاها إلقاء كلمة باسم القوات العسكرية ألقتها القيادية في وحدات حماية المرأة فيان بيريتان, والتي توجهت بالعزاء لذوي الشهيد. كما أشادت بالمقاومة التي أبداها الشهيد جيا في جبال كردستان إلى أن ارتقى إلى مرتبة الشهادة.

ومن جانبها قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء سلطانة سعيد: "يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المحتل, وإفشال جميع مخططات المحتل التركي لاحتلال المزيد من الأراضي وكسر إرادة الشعب الحر الذي يدافع بكل قوته لحماية أرضه وشعبه".

وعاهدت الكلمات بالسير على خطا الشهيد جيا وجميع شهداء الحرية الذين استشهدوا في سبيل حرية شعبهم وأرضهم.

وبعد ذلك تمت قراءة وثيقة الشهيد جيا من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الحسكة روجدا أحمد وسلمت لذويه.

وانتهت المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)