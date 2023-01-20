الإعلان عن سجل أحد شهداء مقاومة العصر في باشور كردستان

كشف لجنة عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني، وخلال مراسم، سجل الشهيد عبد الله أحمد، الاسم جودي قنديل، الذي استشهد في مقاومة العصر بعفرين.

المراسم جاءت في ذكرى اطلاق جيش الاحتلال التركي لهجماته الاحتلالية في 20 كانون الثاني 2018، وأيمت في قرية جوراقرنه التابعة لقضاء رابرين في باشور كردستان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث عضو اللجنة سيد خالد وقال :"الدولة التركية المحتلة والخونة يواصلون اعتداءهم على الشعب الكردي. الشهيد جودي كان من أبطال شعبنا وضحى بحياته لحماية الشعب الكردي وارض كردستان. توجه من جنوب كردستان للدفاع عن عفرين وضحى بحياته”.

ANHA