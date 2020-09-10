الإعلان عن شروط المشاركة في مهرجان أوصمان صبري الرابع

تخليدًا لذكرى المثقف الثوري الخالد (أوصمان صبري) تُنظم مديرية الثقافة والفن في إقليم الجزيرة ولجنة الأدبيات في روج آفا مهرجان أوصمان صبري الرابع للأدب، تحت شعار "بالأدب نرتقي"، في 11تشرين الاول 2020.

ويعدّ الكاتب والشاعر الكردي أوصمان صبري، الذي وُلد عام 1905م في قرية (نارنجي) في باكور كردستان وتوفي عام 1993م، شاعرًا، ولغويًّا، وكاتبًا، وسياسيًّا كرديًّا لامعًا، وله باع طويل في خدمة القضية الكردية وبشكل خاص في سوريا.

ونظرًا للظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا، ستقتصر فعاليات المهرجان هذا العام على إقامة مسابقة أدبية فقط في (الشعر، والقصة، والنص السردي الإبداعي).

وبيّنت مديرية الثقافة والفن أنها ستقوم بتوزيع جوائز على الفائزين في المهرجان الثالث الذي أقيم العام الفائت، خلال فعاليات المهرجان الرابع، لعدم توزيعها نتيجة هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019.

وحددت مديرية الثقافة والفن ولجنة الأدبيات عدّة شروط للمشاركة في فعاليات المهرجان الرابع، وهي على الشكل التالي:

-تقبل النصوص المكتوبة باللغات الكردية والعربية والسريانية.

-تقبل المشاركات بإحدى الأجناس الأدبية التالية: الشعر، والقصة القصيرة، والنص السردي الإبداعي.

-يقدم كل مشارك نصًّا واحدًا فقط.

-يجب ألا تكون النصوص منشورة سابقًا.

-يحب أن يكون العمل مكتوبًا ومنضدًا على الكمبيوتر بنظام word.

-يحدد حجم الخط بـ 12 وحدة بالنسبة للنصوص الكردية، و14 وحدة بالنسبة للنصوص العربية.

-يحب ألا يزيد النص عن 1000 كلمة بالنسبة للقصة القصيرة، وألا يزيد عن صفحتين بالنسبة للشعر والنص السردي الابداعي.

وتقبل مديرية الثقافة والفن المشاركات حتى تاريخ 30 أيلول، ويجب أن تكون مرفقة بصورة شخصية، مع نبذة قصيرة عن السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.

ويحق لجميع مثقفي وكتّاب شمال وشرق سوريا المشاركة في المهرجان حسب الشروط المذكورة.

(س آ/أ ب)

ANHA