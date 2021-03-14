الإعلان عن نتائج مؤتمر مشترك للنساء من حول العالم

في إطار العمل المشترك للمرأة، عقدت النساء أفغانستان وإيران والنساء العربيات والكرد مؤتمرًا مشتركًا عبر الإنترنت (أون لاين) في 6 آذار/ مارس.

وحضر المؤتمر عضوة الجمعية الثورية النسائية الأفغانية سارا سما، وعضو المحكمة الإيرانية ميرسيدا قيدي، وعضوة محكمة العدل الدولية ميريام فتحي، والناشطة في حقوق الإنسان هيفاء السعيدي، وعضو المنبر التنسيقي للمنبر الديمقراطي الإيراني بسي شماري.

وعليه أعلنت اللجنة التحضرية القرارات التي تمخض عنها المؤتمر، وهي كما يلي:

* إن الجانب الرئيس للنضال هو النضال المشترك للنساء القائم على التواصل والتعاون ضد سياسات الحرب، والاستعمار الإمبريالي العالمي والإقليمي والرأسمالية. وضرورة توحيد كلمة النساء.

* دعم اللاجئات والمُهاجرات وخاصة الأفغانيات في إيران، اللواتي حرمن من جميع حقوقهن.

* النضال المشترك ضد قانون الجمهورية الإسلامية الذي يضطهد المرأة.

* النضال المشترك ضد سياسات الجمهورية الإسلامية التي أدت إلى إضعاف المبادئ والأعراق والاقتصاد والسياسية من خلال تطبيق القوانين ضد المرأة.

* النضال المشترك من أجل حرية ودعم السجناء السياسيين والمدنيين والنساء.

* تأسيس جبهة مشتركة لحماية الجسد والثقافة والسياسة والاقتصاد وحماية المرأة ووحدتها. وإطلاق حملة مشتركة وموحدة تدعم جميع الحركات وانتفاضة النساء ضد الاعتداء والإرهاب.

وفي الختام تم انتخاب لجنة مؤلفة من 5 أعضاء في المؤتمر، مسؤولة عن تطبيق نتائج المؤتمر وتطوير النضال.

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