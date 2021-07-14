الإعلان عن موعد إطلاق الحوار الروسي - الأميركي حول الاستقرار الاستراتيجي

وأعلنت مصادر من الوفد الروسي المشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، أن الحوار الروسي- الأميركي بشأن الاستقرار الاستراتيجي سينطلق في غضون أسبوع، بحسب وكالة تاس الروسية.

وقالت مصادر من الوفد الروسي أن موسكو تؤيد مناقشة جميع أنواع الأسلحة دون استثناء، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار الاستراتيجي، بما فيها النووية وغير النووية والأسلحة الهجومية والدفاعية، التي لها تأثير على حالة الأمن والاستقرار الاستراتيجي العالميين.

وتجدر الإشارة إلى أن الزعيمين، الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، أجريا محادثات يوم 16 حزيران الماضي، في جنيف، في أول اجتماع بينهما كرؤساء دولتين، وكذلك أول قمة روسية أميركية منذ عام 2018.

وأكد القائدان في بيان مشترك بعد القمة أن الطرفين يعتزمان إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي سيكون موضوعيّاً وحيويّاً، بالإضافة إلى ذلك، تعتزم روسيا والولايات المتحدة بدء المشاورات حول الأمن السيبراني، وتبادل السجناء، ومراقبة الأسلحة.

(م ش)