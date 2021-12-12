الإعلان عن مخرجات المؤتمر الحواري الكردي – العربي

أمس، عُقد في بغداد المؤتمر الحواري الكردي العربي بقيادة أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي وبمساعدة الجمعية الحرة للكرد الفيليين العراقيين، ومنظمة ستاندار، ومنظمة شباب شنكال الإنسانية وجمعية الصداقة في البرلمان الأوروبي.

وحضر المؤتمر أكثر من 100 أكاديميٍ ،مثقفٍ ،كاتبٍ ،مشهورٍ وشخصياتٍ معروفة من العراق وإقليم كردستان والمكونات العراقية المختلفة.

واختتم المؤتمر الحواري الكردي – العربي بلائحة مخرجاتٍ تتضمن 11 بنداً.

وتتضمن لائحة المخرجات ما يلي:

سيعمل المؤتمر على قبول جميع الهويات والإيديولوجيات والقوميات والثقافات والطوائف والاعتراف بها في العراق بشكلٍ خاصٍ وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ عام. يؤكد المؤتمر على أنه يجب ألّا يكون طريق حل جميع المشاكل والأزمات في العراق والشرق الأوسط عبر الحرب بل عبر الحوار. ولهذا هناك حاجة لمشروع الأمة الديمقراطية ودولة المواطنة. أن يعمل المؤتمر من أجل حماية وتطوير القيم الثقافية والديمقراطية الاجتماعية والسياسية المشتركة لشعوب المنطقة. يؤكد المؤتمر على الحوار الثقافي القائم بين الشعوب والمعتقدات الرئيسية في العراق على مر التاريخ. يركز المؤتمر على جميع مواضيع المرأة والمساواة مع الرجل في المجالات المختلفة. كما يرفض جميع أشكال العنف الممارس على النساء. ويرى أنه من المهم أن تتفاعل المرأة في جميع المجالات. يرفض المؤتمر سياسة الدولة التركية المتبينة للذهنية العثمانية الجديدة التي تريد تطبيقها في المنطقة واستخدامها للدين أداةٍ لخدمة مصالحها الخاصة. تقسيم دول المنطقة وتأسيس دولة العراق بالحدود المعترف بها جاء بناءً على طلب الأطراف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وهذا ما حدّ من دور شعوب المنطقة. فشلت السلطة الأحادية ،الديكتاتورية ،الحزبية والسياسة المركزية في بناء دولة المواطنة على أساس الهوية الوطنية العراقية. ستصبح الديمقراطية والفيدرالية والإدارة اللامركزية والإدارة الذاتية للمكونات في البلاد أساساً للتقدم والحريات. من أجل بناء دولةٍ دائمةٍ هناك حاجةٌ للمساواة بين الشعب العربي والكردي والمكونات الأخرى. بدون تجاهل أي مكون. هناك حاجة للحوار والتفاهم. يجب حل أي مشكلةٍ موجودة من خلال الطرق القانونية والدستورية.

(ر)