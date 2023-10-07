الإعلان عن إيقاف تأهيل الأحداث من داعش

جاء ذلك خلال بيان كتابي نشرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، على مواقعها في منصات التواصل الافتراضي.

وأشار البيان إلى أن نتائج القصف التركي على مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بمرتزقة داعش سلبية وخطيرة، وخاصة من الناحية الأمنية والخدمية.

وكشف أنه "في ظل هذا التصعيد الخطير الناتج عن السياسة التركية العدوانية التي تطال المنطقة لم يعد بالإمكان الاستمرار في عملية التأهيل والإصلاح، وذلك حرصاً على السلامة العامة للعاملين في هذه المراكز".

وأعلن البيان عن إيقاف مكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لـ "عملية التأهيل في كل من مركزي (هوري – أوركيش) المختصين بتأهيل (الأحداث) الإرهاب، وذلك حرصاً على سلامة المختصين العاملين في هذا المجال إلى إشعار آخر".

(س ر)