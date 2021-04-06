الإعلان عن حظر كلي في إقليم الفرات يبدأ من 9 نيسان

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

"نظراً لظهور الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وتسجيل حالات في مناطق إقليم الفرات نهيب بالأخوة المواطنين القاطنين في مناطق إقليم الفرات اتباع إجراءات السلامة الشخصية. واتباع طرق الوقاية من انتقال الفيروس (لبس الكمامة- تعقيم اليدين- الحفاظ على مسافة أمان...إلخ).

وبناء على مقترحات خليه أزمة كورونا في إقليم الفرات تقرر ما يلي:

- فرض حظر كلي على مناطق إقليم الفرات ومنع الانتقال بين الأقاليم.

- إغلاق المرافق العامة (صالات الأفراح - دور العبادة- الحدائق- المطاعم- الكافتيريات- النوادي الرياضية- المحال التجارية والصناعية ومحلات الألبسة).

- تعليق العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية واقتصارها على المكاتب الضرورية. مستثنى من الحظر كل من:

المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار، ومنها:

هيئه الصحة بطاقمها الكامل.

الإدارة المحلية والبيئة (عمال النظافة- طوارئ المياه- الأعمال الطارئة- المطاحن والأفران ومعتمدي بيع الخبز- طوارئ الكهرباء- المنظمات الإنسانية والإغاثية).

مديرية المحروقات بجدول المناوبة للكازيات.

يسمح للمزارعين وأصحاب المباقر ومتاجر بيع الألبان والأجبان وبائعي الخضار والفواكه بالتنقل من وإلى داخل المدينة كما يلي: الدخول والخروج بين 6 و 8 صباحاً.

الدخول والخروج بين 5 و7 مساء.

ملاحظة: يعمل بالحظر الجزئي الصادر عن شمال وشرق سوريا إلى حين الدخول إلى الحظر الكلي بتاريخ 9/ 4/ 2021".

(ل)

ANHA