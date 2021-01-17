وأصدرت اللجنة التحضيرية لفعاليات المرأة في شمال شرق سوريا، التابعة لمؤتمر ستار، بيانًا إلى الرأي العام، أعلنت فيه عن المرحلة الثانية للحملة التي أطلقتها بتاريخ الـ 9 كانون الثاني/ يناير من العام المنصرم.

وجاء في نص البيان:

"لأن الإنسان يخلق في رحم المرأة، ولأن المرأة هي محور الكون، وهي محور الطبيعة ومصدر الحياة واستمراريتها وصانعة الحياة الحرة الكريمة منذ نشوء المجتمعات، حيث كان نظام الحياة متكاملًا بإدارة المرأة لمراحل طويلة، هكذا أنعمت الإنسانية بحياة رغيدة في ظل قيادتها، لكن هذه الخصوصية في الإدارة والمعرفة سلبت منها بسياسة ممنهجة من قبل الذهنية الذكورية المكتسبة في العصور السالفة.

وبالرغم من ذلك احتفظت المرأة بالكثير من المبادئ والخصوصيات في حماية القيم الأخلاقية وقامت بتوريثها من جيل إلى آخر ولازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وفي ثورتنا هذه حيث أخذت المرأة على عاتقها اكتساب ما فقدته من مكانة ودور في بناء المجتمع وإعادة صياغة آلية التحرر من تلك الذهنية المتسلطة والتخلص من الظلم والاستعباد الذي تعاني منه في ظل الاحتلال والإبادة، حيث اغتصاب الفكر والجسد وتحريف القيم والانتهاكات اللاإنسانية التي تمارس في المناطق السورية المحتلة، وخصوصًا في شمال وشرق سوريا.

ولأن الأنظمة الرأسمالية السلطوية لاتزال تعمل على كسر إرادة المجتمعات من خلال كسر إرادة المرأة والحد من انتشار هذه الذهنية في مجتمعاتنا نعمل على إطلاق مرحلة ثانية من حملتنا تحت شعار (لا للإبادة والاحتلال سنحمي المرأة والحياة).

الهدف منها تصعيد النضال من أجل مناهضة الاحتلال والإبادة ورفع وتيرة المقاومة في وجه هذه الذهنية الذكورية والأنظمة، لحماية المرأة والطبيعة والقيم الإنسانية من جديد، من خلال التدريب والتوعية على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ستبدأ المرحلة الثانية من حملتنا في ١٧ كانون الثاني ولغاية ١٧ نيسان٢٠٢١، ببرنامج واسع من قبل ثلاثين منظمة وحركة نسائية.

(س ع/س ر)

ANHA