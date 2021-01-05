الإعلان عن افتتاح قسم لأكاديميّات المجتمع الدّيمقراطيّ في بلدة القادريّة

أعلنت اليوم أكاديميات المجتمع الديمقراطي افتتاح فرع لها في بلدة القادرية أقصى جنوب مقاطعة كوباني على بعد 35 كيلو متراً جنوبي ناحية صرين.

وحضر الافتتاح عدد من شخصيات المجتمع المدني ووجهاء المنطقة، بالإضافة إلى أعضاء المؤسّسات الإدارية في ناحية صرين.

وتخلل الافتتاح الإعلان عن تخريج الدورة الأولى في أكاديمية الشهيدة هيلين حملت اسم دورة الشهيد نهاد منبج والتي ضمّت 17 عضواً من أبناء ناحية صرين وعدد من البلدات المجاورة لها من المكون العربي.

هذا وألقى مصطفى مسلم الرئيس المشترك لبلدية صرين كلمة قال فيها إنّ "الدور الذي تلعبه هذه الأكاديميات في تطوير المجتمع متساوٍ مع دور المؤسسات التعليمية من حيث تنشيط الوعي الاجتماعي وتكوين بنية ثقافية في المجتمع مبنيّة على احترام الآخر".

تلت ذلك كلمة ألقاها خالد إبراهيم العيسى والد الشهيد نهاد منبج وهو أحد المنضمّين إلى الدورة الأولى للأكاديمية ووالد الشهيد الذي حملت الدورة الأولى اسمه، معرباً عن فخره واعتزازه بتسمية الدورة الأولى على اسم ولده الشهيد، مختتماً كلمته بقصيدة نظّمها من كلماته روى فيها وصية الشهيد لأمه بعد شهادته.

هذا وتخلل الافتتاح أيضاً حلقات للدبكة الشعبية وبعض الدبكات الفلكلورية لأبناء المنطقة من المكوّنين الكردي والعربي على وقع الأغاني الشعبية.

ومن المقرر أن تواصل الأكاديمية افتتاح الدورات التدريبية لأعضاء المؤسسات والكومينات والمجالس في منطقة صرين جنوبي مقاطعة كوباني.

(س ع/ج)

ANHA