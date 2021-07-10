الإعلام الحر والديمقراطي يختتم المنتدى الحواري بجملة مخرجات

وعقد في العاصمة السويدية استوكهولم اليوم ندوة حوارية دعا إليها الإعلام الحر والديمقراطي في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها لمناهضة هجمات الاحتلال التركي ضد أراضي كردستان.

وحضر الاجتماع عدد من الإعلاميين والساسة والكتاب والفنانين والحقوقيين.

وشدد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية لضمان مناهضة ودحر الاحتلال، كما أكدوا أن هجمات الدولة التركية تستهدف القضاء على الشعب الكردي وحركة حرية كردستان وبالتالي القضاء على مكتسبات الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان.

كما شدد المجتمعون على أن مقاومة مقاتلي الكريلا هي ضمان حماية مكتسبات الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان.

كما انتقد المشاركون في الندوة الحوارية مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني إزاء هجمات الاحتلال التركي، وأكدوا أن أي اقتتال كردي كردي إنما يخدم سياسات الأعداء ويلحق أشد الضرر بالشعب الكردي.

وانتهت الندوة الحوارية بإصدار بيان ختامي تضمن جملة من المخرجات حول القضايا المصيرية للشعب الكردي منها:

يجب حل جميع القضايا العالقة بين الأطراف الكردية عن الحوار.

الاقتتال الكردي الكردي لا يخدم مصلحة الشعب الكردي. لذلك من الأهمية بمكان تصعيد النضال المناهض للاقتتال الكردي، وتحريم الاقتتال الكردي الكردي.

على الشعب الكردي وجميع القوى السياسية الكردية اتخاذ موقف موحد ضد الاحتلال.

يجب اتخاذ موقف حازم ضد القوى التي تتمسك بمواقفها الداعمة للاحتلال.

على المؤسسات الإعلامية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عن نهج الإساءة إلى القيم الكردية وتشويه صورة حركة الحرية.

على أبناء الشعب الكردي في أوروبا مواصلة مساعيهم من أجل تحقيق الوحدة الوطنية.

(ك)