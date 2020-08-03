الإعلام الحكومي السوري: المضادات الأرضية تتصدى لهجمات إسرائيلية

أعلن الإعلام الحكومي السوري بأن المضادات الأرضية التابعة للقوات الحكومية تتصدى لهجمات إسرائيلية في أجواء ريف العاصمة.
خبر 2020-08-03T23:22:00 مركز الأخبار

وقالت قناة الإخبارية الرسمية "المضادات الأرضية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي".

)ي ح)


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