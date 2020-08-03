الإعلام الحكومي السوري: المضادات الأرضية تتصدى لهجمات إسرائيلية أعلن الإعلام الحكومي السوري بأن المضادات الأرضية التابعة للقوات الحكومية تتصدى لهجمات إسرائيلية في أجواء ريف العاصمة. خبر 03 آب 2020, الأثنين - 23:22 2020-08-03T23:22:00 مركز الأخبار وقالت قناة الإخبارية الرسمية "المضادات الأرضية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي". )ي ح) إقرأ أيضاً مجالس PYD في لبنان تستنكر مجزرة شنكال استنكرت مجالس حزب الاتحاد الديمقراطيّ في لبنان مج... طائرة حربية مجهولة استهدفت المواقع الإيرانية بريف دير الزور أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة حربية م... سوريا: ٣٨ إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٣٨ إصابة جدي... الموقع القديم