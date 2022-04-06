الإعلام الأمني تكشف تفاصيل القصف الصاروخي على هولير

وذكرت الخلية في بيان، أنه “في الوقت الذي تنعم فيه الأراضي العراقية بالأمن والإيمان خلال أيام شهر رمضان الفضيل ، تحاول جماعات خارجة عن القانون تعكير صفو هذه الأيام المباركة”، لافتة الى انه “عناصر إرهابية، أقدمت مساء اليوم، على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في اقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية”.

وأضافت، أن “هذه الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية.”، مبينة ان “الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي”.

وأشارت إلى أن “القطعات الامنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

المصدر: روج نيوز